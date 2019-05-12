مستويات متميزة في «رمضانية حمدان بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدر فريق الحمرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في بطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019 لكرة القدم الرمضانية، وجاء ثانياً في ذات المجموعة يليه فريق العد برصيد 4 نقاط فيما تصدر فريق بو حصا المجموعة الثانية بـ6 نقاط وحل ثانياً فريق محمية بدع هزاع وقلعة ظفير برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وشهدت البطولة خلال الأيام الماضية حضوراً جماهيراً كبيراً على الملاعب الفرعية لنادي الظفرة والتي احتضنت نهائيات البطولة، مع تقديم الفرق مستويات متميزة وظهور عدد من النجوم الشابة، ومن نتائج المنافسة، سيطرت نتيجة التعادل على مباريات المجموعة الثانية، بتعادل بينونة والسلع بنتيجة 1-1، كما تعادل فريقا قلعة ظفير وبدع هزاع بنفس النتيجة.

ومن نتائج المجموعة الأولى فاز فريق العد على فريق الماريا الغربية في المباراة الأولى بسداسية نظيفة فيما تغلب فريق الحمرا على فريق حصن السرة 4/‏‏0، وفي المباراة الثالثة اكتسح بو حصا محمية الرملة 9 -0 وفاز قلعة ظفير على السلع 5-1.

شكر وتقدير

من جانبه رفع صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه هذه البطولة مؤكداً أن البطولة بدأت ناجحة منذ مرحلة التصفيات.

وأضاف المزروعي إن نادي الظفرة يفخر بالشراكة مع اللجنة المنظمة للبطولة في تنظيم مبارياتها بملاعب النادي والاستفادة منها في تحقيق العديد من المكاسب التي تساهم في ارتقاء مستوى الفريق الأول وكرة القدم بمنطقة الظفرة.

ودعا رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الجماهير للحضور والمؤازرة بشكل أكبر.

جهود

حيا صالح جذلان المزروعي الجهود المبذولة من قبل سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وخليفة مطر الطنيجي مدير البطولة في التنظيم الجيد وكذلك جهود كل القائمين مشيداً بحفل الافتتاح الرائع الذي جمع جماهير الظفرة بنجوم منتخب الإمارات في مونديال 90 الذين حققوا أبرز إنجازات الكرة الإماراتية.