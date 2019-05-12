بلدية دبي تستهدف صدارة «التسامح» من بوابة «الصحة»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس عام التسامح، التي تنظمها بلدية دبي للاعبين فوق الـ 43 سنة، يمثلون 8 فرق من دوائر ومؤسسات حكومة دبي، يتنافسون للفوز بكأس النسخة الأولى للبطولة، والمقامة لغاية الثلاثاء في 21 مايو الجاري، على أرض ملاعب نادي بلدية دبي لمنطقة القرهود بدبي.

وتشهد جولة اليوم مباراتين من العيار الثقيل، لحساب المجموعة الأولى، وتبرز للواجهة، الموقعة الأولى، والتي تجمع بين فريق بلدية دبي صاحب الأرض والضيافة، مع فريق هيئة صحة دبي، في صراع على صدارة المجموعة، بعد أن حسم كل منهما الجولة الأولى لمصلحته، بفوز فريق بلدية دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وبنفس الجولة، كان فريق هيئة الصحة قد حقق فوزاً عريضاً على فريق التسامح بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، وفوز أحدهما اليوم يضع نفسه مبكراً في عداد فرق المربع الذهبي للبطولة، والمقرر إقامته في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ولم تختلف المباراة الثانية، والتي تجمع بين فريقي هيئة كهرباء دبي وفريق التسامح، عن الأولى، من حيث الأهمية، لكون الخاسر سيودع البطولة مبكراً، لكون الفريقين قد خسرا الجولة الأولى، وتعتبر المباراة، المحطة الأهم لهما في البطولة، في ظل سعي كل منهما لتجاوز الآخر، وخاصة بعد أن انكشفت أوراق الفريقين من قدامى ونواخذة اللعبة.

وتقام غداً مباراتان لحساب المجموعة الثانية، تجمع الأولى بين فريقي إمارات التسامح مع هيئة الطرق والمواصلات، وتعقبها في الحادية عشرة مباراة فريق شرطة دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، حيث يسعى كل من فريقي شرطة دبي وإمارات التسامح، لمواصلة مشوار النجاح، والفوز بجولة اليوم، والتي تضعهما على بعد خطوة من بلوغ مربع ذهب البطولة.