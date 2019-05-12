مباراتان في تمهيدي بطولة كأس منصور بن زايد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتواصل اعتباراً من العاشرة من مساء اليوم، بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، حيث تشهد جولة الليلة، إقامة مباراتين ضمن مباريات المجموعة الأولى في دورها التمهيدي.

وفي جولة اليوم، يلتقي دائرة القضاء وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وفي المباراة الثانية، يتقابل المراسم الرئاسية، مع مكتب الأمين العام، والتي يمثل الفوز فيها، العبور مباشرة لدور الأربعة.. يذكر أن لاعب مكتب الأمين العام أسامة الشعيبي، يتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف حتى الآن.