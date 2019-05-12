«الإمبراطور» يؤجّل أفراح «الملك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح فريق الوصل في إلحاق الخسارة الأولى بفريق الشارقة «متصدر دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب عليه، أمس، في مباراة ماراثونية 3 - 2 بملعب الوصل ضمن مواجهات الجولة 24، ووصل «الإمبراطور» إلى 33 نقطة فيما تجمد «الملك» عند النقطة 53 نقطة.

وبهذه النتيجة أجل الوصل حسم لقب الدوري، وتأجلت أفراح جماهير الشارقة إلى جولة مقبلة، حيث كانت تستعد للاحتفال بالتتويج في حال قنص فريقها النقاط الثلاث وهو الأمر الذي لم يحدث، وحافظت النتيجة على آمال شباب الأهلي في اللقب، حيث أصبح الفارق بينه وبين الشارقة مع نهاية الجولة 3 نقاط فقط.

شهدت مباراة الوصل والشارقة تقدم «الإمبراطور» عن طريق ليما في الدقيقة 39 وتعادل للشارقة علي الظنحاني في الدقيقة 65 وأضاف علي صالح هدف التقدم للوصل في الدقيقة 73 ثم تعادل الشارقة من ركلة جزاء نفذها يغور كورناندو في الدقيقة 84 وتم طرد شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 88 لنيله الإنذار الثاني وسجل ليما هدف الفوز للوصل في الدقيقة 93 .

وفي استاد آل نهيان قاد الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، الوحدة للفوز على عجمان 3 - 1 بتسجيله «هاتريك» لينفرد بوصافة هدافي الدوري على مدار التاريخ بـ 135 هدفاً خلف متصدر القائمة فهد خميس لاعب منتخبنا الوطني والوصل السابق 165 هدفاً، ونجح تيغالي في تجاوز علي مبخوت ومحمد عمر «132 هدفاً».

كما ابتعد تيغالي في قائمة هدافي الدوري هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفاً ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه علي مبخوت «19 هدفاً». وأحرز تيغالي الأهداف الثلاثة في الدقائق 53 و76 و83، فيما سجل لعجمان مامي تيام في الدقيقة 87.

ورفع الوحدة رصيده إلى 43 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد عجمان عند 31 بالمركز السابع وفاز العين على دبا الفجيرة 2 - 0، سجل الهدفين عامر عبد الرحمن والبرازيلي كايو في الدقيقتين 21 و «90 +5»، ووصل العين إلى النقطة 43 وتجمد رصيد دبا عند 13 نقطة، الذي أصبح على أعتاب مغادرة دوري المحترفين.