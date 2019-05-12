كرونوسلاف يكسب شايفر في ملعب «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تراجع نادي بني ياس عن التعاقد مع المدرب الألماني وينفريد شايفر، الذي كان أكمل الاتفاق معه خلال الأيام الماضية، وفي الوقت نفسه اقترب النادي من تجديد تعاقده مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد أن توصل الطرفان إلى منطقة وسط بشــأن التفاصيــل الماليــة.

وذكرت المصادر أن إدارة «السماوي» وكرونوسلاف عقدا عدة جلسات قبل مباراة الفريق أول من أمس أمام اتحاد كلباء في الدوري، وأن كل طرف تراجع عن شروطه المالية السابقة وتم الاتفاق مبدئياً على قيمة العقد، وخاصة مع رغبة اللاعبين في استمرار المدرب وهو الأمر الذي شجع الإدارة على قبول زيادة قيمة عقده السنوي لكن في حدود معقولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد خلال ساعات خاصة مع وجود أندية أخرى في الدوري ترغب في خدمات كرونوسلاف.