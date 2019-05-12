أروابارينا يعيش أجواء رمضان للمرة الأولى

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

حقق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أمنيته بالعيش أجواء شهر رمضان المبارك، بعدما سمع عنها طوال السنوات الماضية، ولكنه لم يسبق أن عاشها من قبل، إلا في رمضان الحالي، مع تواصل منافسات دوري الخليج العربي في الموسم الجاري 2018 ـ 2019.

وأوضح أروابارينا، أنه سبق وعمل موسمين مع الوصل، ولكنه لم يسبق أن عمل داخل الإمارات خلال شهر رمضان، إلا في الموسم الحالي، وأشار إلى أن الأجواء الرمضانية رائعة، وأنه يقضي وعائلته أوقاتاً جميلة في دبي خلال هذه الفترة من العام، رغم التغييرات الكبيرة في مواعيد التدريبات والمباريات.

وبين أروابارينا، أن التغييرات لم تمثل مشكلة بالنسبة له، بل أبدى إعجابه، بالاستجابة السريعة من اللاعبين في التدريبات الحالية، والتي تقام في العاشرة مساءً على ملعب شباب الأهلي في العوير، بجانب استجابة الجميع لبرنامج الغذاء الموضوع بما يتناسب مع الصيام.