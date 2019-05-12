7 ألعاب في بطولة التسامح الرمضانية الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة التسامح الرمضانية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 22 مايو الجاري، ويقام حفل الافتتاح وعدد من المنافسات في الصالة الرياضية بالمدرسة الإماراتية بمدينة خليفة بالعاصمة أبوظبي.

وتضم البطولة سبع ألعاب هي كرة القدم والإسكواش والبلياردو وكرة الطائرة والشطرنج والرماية وتنس الطاولة، إضافة إلى مسابقتين رياضيتين الأولى للياقة البدنية والثانية تحت عنوان الخاسر الأكبر للوزن، ويشارك في المنافسات 448 مشاركاً من موظفي قطاع العمليات المدرسية في أبوظبي وأعضاء هيئتي التدريس والإدارة في مدارس العاصمة الإماراتية.

ويأتي تنظيم بطولة التسامح الرمضانية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى المشاركة في المبادرات الوطنية لخدمة المجتمع الإماراتي.