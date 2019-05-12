"الزعيم" يتعافي ويضع "النواخذة" على أعتاب الهواة

المصدر: الفجيرة: محمد فضل، تصوير: زيشان أحمد

أوقف الزعيم مسلسل هزائمه المتوالية محققاً فوزاً جاء بشق الأنفس على دبا الفجيرة، والذي خسر بهدفين من دون رد على ملعبه، لتضع الهزيمة فريق النواخذة على أعتاب مغادرة دوري الأضواء، إلا إذا قدر له الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام كلباء وبني ياس مع هزيمة منافسيه الفجيرة والامارات في الجولتين المقبلتين، وهى احتمالات صعبة لكنها ليست مستحيلة.

سجل هدفي العين كل من عامر عبد الرحمن ق 21 والبرازيلي كايو ق 90 +5 ليصل الزعيم بنقاطه الى 43، فيما تجمد رصيد دبا عند 13 نقطة.

ولم يرتق الشوط الأول للمستوى المطلوب، حيث غابت الفعالية ومال لاعبو الفريقين للتحضير المتواصل دون جدوى، وتشهد الدقيقة 21 هدف المباراة الاول بعد ان تلقى اللاعب العائد عامر عبد الرحمن تمريرة سحرية من زميله البرازيلي كايو لم يرفضها عبد الرحمن، الذي وقع على هدف العين الأول.

وقام لاعبو دبا بمحاولات خجولة عبر كل من الأردني ياسين البخيت، والذي سبب ازعاجاً مستمراً على دفاع الزعيم ونجح خالد عيسى في الحفاظ على نظافة شباكه بعد أن صد رأسية المغربي فتوحي المحكمة في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي شوط المدربين وجد كايو فرصة تسجيل هدف الاطمئنان لفريقه العين، لكن تسديدته علت مرمى النواخذة بقليل ق 55، ويرد عليه مواطنه في صفوف دبا ديغو داسيلفا بضربة رأس محكمة كادت أن تغازل مرمى الحارس خالد عيسى، لكنها جانبت المرمى ق 58.

وينشط دبا كثيراً مع انطلاقة هذا الشوط وتتطاير الفرص تباعاً تارة من ديغو وأخرى من البخيت، الذي أضاع انفراداً شبه تام بخالد عيسى، الذي تعملق في الذود عن مرماه، حارماً لاعبي دبا من الخروج ولو بنقطة وحيدة.

وقبيل صافرة الحكم يحيى الملا بثوان، تمكن البرازيلي كايو من التوقيع على هدف فريقه الثاني، مستفيداً من الخطأ الدفاعي لدبا ق 90+5 لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بهدفين.