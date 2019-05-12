الوصل يلحق أول خسارة بالشارقة

المصدر: دبي – عزالدين جاد الله – عماد الدين إبراهيم

نجح فريق الوصل في الحاق الخسارة الأولى بفريق الشارقة متصدر الترتيب العام بالفوز عليه ( 3-2) وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ملعب الوصل ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من دوري الخليج العربي ليرتفع برصيده إلى 33 نقطة فيما تجمد رصيد الشارقة في 53 نقطة وتأجل حسم لقب الدوري إلى الجولة المقبلة من الدوري والتي ستكون أمام فريق الوحدة في ملعب الشارقة.

وبات الفارق بين الشارقة ومطارده فريق شباب الأهلي ثلاث نقاط فقط، وكان فريق الشارقة مبادراً بالتسجيل عبر ايغور لكن تم الغاؤه بواسطة الفار ثم سجل ليما الهدف الأول للوصل في الدقيقة 39 وعادل للشارقة علي الظنحاني في الدقيقة 65 وأضاف علي صالح هدف التقدم للوصل في الدقيقة 73 ثم تعادل الشارقة من ركلة جزاء نفذها ايغور كورناندو في الدقيقة 84 وتم طرد شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 88 لنيله الإنذار الثاني وسجل ليما هدف الفوز للوصل في الدقيقة 93.