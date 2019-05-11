شباب الأهلي يُشعل الصدارة بالنقطة 50

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح شباب الأهلي أمس في حسم ديربي دبي، والفوز على النصر 3 - 1، في مباراة مثيرة باستاد آل مكتوم، لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مواصلاً مطاردة الشارقة، ومشعلاً صراع القمة بوصوله إلى النقطة 50، ومقلصاً الفارق مع «الملك» إلى 3 نقاط، فيما تجمّد رصيد «العميد» عند 30 نقطة.

جاءت أهداف شباب الأهلي عن طريق محمد مرزوق، وأحمد خليل من ركلة حرة مباشرة، ولوفانور في الدقائق 12 و20 و90، وأحرز هدف النصر سيرجيو دوترا في الدقيقة 45. وتصدى الحارس ماجد ناصر لركلة جزاء في الدقيقة 86 نفذها لاعب النصر حبيب الفردان. وبهذه النتيجة تأجل حسم لقب الدوري إلى مباراة الوصل والشارقة اليوم.

والتي تحدد نتيجتها مصير الدرع، ويكفى الشارقة الفوز لإعلانه بطلاً بالنقطة 56، وبغض النظر عن نتيجة مباراتيه المقبلتين أمام الوحدة والإمارات،

وفاز الجزيرة على الإمارات 3- 0 سجل الأهداف زايد العامري «ق73»، والهولندي ناصر برازيت «ق89»، والبرازيلي ليوناردو «ق94» فيما رفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 44، معززاً تمسكه بمركزه الثالث وتجمد رصيد «الصقور» عند النقطة 18.

وجدد الفجيرة حظوظه في البقاء بفوزه على مضيفه الظفرة 5-1، ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير، وتوقف رصيد الخاسر عند 28 نقطة. سجل الخماسية محمد بن يطو «هاتريك» في الدقائق 2 و 18 و 83، وفيرناندو جبرايل «ق 10»، وأحمد موسي «ق 54:

وسجل للظفرة مليسي «ق 20»، وتصدى حارسه خالد السناني لركلة جزاء نفذها روزا في الدقيقة 73. وقاد الإسباني بيدرو كوندي فريقه بني ياس لفوز مستحق على اتحاد كلباء 3-2 بإحرازه «هاتريك» في الدقائق 7 و 50 و 62، فيما أحرز لكلباء سالم عبدالله، وأحمد النقبي «ق 31 87»، ووصل «السماوي» إلى 39 نقطة وتجمد «النمور» عند 24 نقطة.