الرمادي يستبق الاستفتاء وينحاز للانتماء

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اختار المدرب المصري أيمن الرمادي أن يكون تجديد تعاقده مع فريق عجمان للموسم الرابع على التوالي قبل ساعات قليلة من انتهاء تصويت الجمهور على قائمة 5 مدربين لاختيار أحدهم كأفضل مدرب في دوري الخليج العربي.

وكان الرمادي ضمن هذه القائمة، وذلك لتأكيد ولائه لنادي عجمان بعد تجربة يعتبرها الأنجح في مشواره التدريبي، حيث بدأت بقيادة الفريق للعودة لدوري الخليج العربي قبل موسمين، ثم استمر نجاحه في إبعاد الفريق عن الحسابات المعقدة في البقاء موسمين على التوالي ليصبح أمر استمراره موسماً رابعاً هو القرار المناسب للطرفين (النادي والمدرب).

وعلق الرمادي على تعاقده المبكر قبل 3 جولات من نهاية الدوري وقبل ظهور نتيجة الاستفتاء، بأن الأمر أشبه بالتعبير عن ولائه للفريق البرتقالي بعيد عن الماديات أو المزايدة في شروط العقد، مشيراً إلى أن الوضع لن يتغير بالنسبة له في حال فوزه بجائزة أفضل مدرب من عدمها، فشعوره بالراحة والانسجام يغنيه عن أي شروط ويبعد عنه فكرة التفاوض في أمور مالية.

وأكد الرمادي، أنه لا يبالغ في تفضيل عجمان على أي عرض آخر، حتى لو كان من أحد الفرق الكبيرة التي تنافس على الألقاب في الإمارات، مشدداً على فكرة التفاهم والانسجام التي جعلته كما لو كان أحد أبناء نادي عجمان.