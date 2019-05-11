«الإمبراطور» يقترب من منصة تتويج «صالات الحزانة»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

قدم فريق الإمبراطور نفسه كمنافس قوي على لقب النسخة الرابعة لرمضانية كرة قدم الصالات، والتي تلعب في ضيافة صالة نادي الشارقة في الحزانة بفوزه القوي أول من أمس على فريق أيه جي 90 بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليخطو أولى خطواته الناجحة نحو استعادة لقب البطولة الذي توج به في النسخة الثانية.

وأكد فريق أيه جي 90 في أول ظهور له في البطولة أنه سيكون رقماً صعباً، فيما انتهى اللقاء الذي جمع قطبي المجموعة الثالثة «الحمرية» و«إي بي إل قروب» بالتعادل السلبي، ليكسب كل فريق نقطة غالية، وفاز فريق سبورت فور أول على الشباب الوافد الجديد بخمسة أهداف مقابل هدف ليتربع على صدارة المجموعة الرابعة، وفي بطولة الناشئين جمعت المواجهة كلّ من «تالينتو» وفريق «تي جي» الذي استهلّه الأخير بفوز كبير وبحصيلة ثقيلة من الأهداف بواقع 12 هدفاً نظيفاً دون ردّ.