تألّق «قدامى الأبيض» في رمضانية صقر بن سعود

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

دشنت المواجهة الاستعراضية بين قدامى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونجوم رأس الخيمة بطولة الشيخ صقر بن سعود القاسمي الرمضانية الثامنة لكرة القدم التي ينظمها نادي التعاون، وذلك وسط أجواء مثيرة من المتعة والمهارات الفردية والأداء الفني من القدامى في صورة معبرة عن القيمة الفنية الممتازة للاعبين أثروا الساحات بالعطاء الجميل.

واستمتع الحضور بالأداء الراقي لكل من فيصل خليل، نواف مبارك، حميد فاخر، جاسم الدوخي، سعيد خميس، علي سعيد، بشير سعيد، جمعة درويش، فؤاد خليل، بدر طبيب، محمد الهياس، بدر علوان، عبد الرحمن الغراب، خليفة راشد، سالم الخابوري، خالد الطويل، عادل صالح، جابر الحمادي وعبد الله الحمادي.

وشهد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات فعاليات اليوم الافتتاحي، إلى جانب عبد الله الشحي، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون.