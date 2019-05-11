4 مباريات في اليوم الثاني لرمضانية مكتوم بن راشد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود اليوم 4 مباريات لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية، والتي انطلقت أمس بإقامة أربع مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية بنسختها التاسعة وفق توجيهات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مطلق البطولة وراعيها منذ انطلاقتها بنسختها الأولى عام 2011.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 19 فريقاً يمثلهم عدد كبير من لاعبي الأندية وحتى من عناصر منتخبات الدولة بفئة الشباب، إلى جانب العديد من اللاعبين من الدول العربية يمثلون عدداً من الجاليات على مستوى الدولة.

وستكون البداية بمباريات اليوم لحساب المجموعة الثالثة، حيث يلتقي فريقا خلف الحبتور في ظهوره الأول بالبطولة مع فريق «ان أي سي إي» .

وقال العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة للشؤون الرياضية بشرطة دبي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن اللجنة المنظمة أمامها تحديات كبيرة وهي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.