الوحدة وعجمان.. مواجهة تحسين المراكز

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - أبوظبي - محمد صادق

يسعى الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وعروضه القوية عندما يستضيف عجمان في العاشرة مساء اليوم على ملعب العنابي باستاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي.



ويتطلع الوحدة الذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبالتساوي مع العين الرابع إلى تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في دوري الخليج العربي بعدما كان قد فاز في آخر 3 مواجهات على حساب شباب الأهلي 1-0 والفجيرة 5-0 والجزيرة 3-1، إذ يأمل الفريق مواصلة الضغط على العين والجزيرة من أجل خطف المركز الثالث المؤهل للبطولة القارية في الموسم المقبل.

حيث ينتظر الوحدة تعثر العين أو الجزيرة الذي يملك 41 نقطة من أجل الانقضاض على المركز الثالث الذي أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الوحدة أنه هدف «أصحاب السعادة» في المباريات الثلاث المتبقية من الموسم المحلي.

ورغم تلاشي حظوظ فريق الوحدة في المنافسة على اللقب، إلا أنه يعتبر من أميز الفرق في الفترة الأخيرة التي شهدت تأهله الآسيوي للدور الثاني، وينافس الفريق على المركز الثالث في ترتيب الدوري على أقل تقدير حيث لديه 40 نقطة، أما الضيف «البرتقالي» فرغم خسارته الجولة الماضية أمام ضيفه الوصل، إلا أن طموحاته كبيرة في التقدم أكثر بحثاً عن المركز السادس على أقل تقدير، ولديه 31 نقطة.



واستعد الفريق للمباراة بـ 4 تدريبات أجراها خلال الشهر الكريم، كان أهمها التدريب الأساسي مساء أول من أمس، حيث سبقه محاضرة بالفيديو حدد فيها المدير الفني أيمن الرمادي التكتيك المناسب الذي يخوض به المباراة من واقع متابعته لمنافسه الوحدة، ويدخل عجمان المباراة بصفوف مكتملة حيث لا يغيب سوى اللاعب الشاب خالد الزري بسبب الإصابة.

ويدخل الوحدة المباراة بمعنويات عالية وثقة منتشياً بتأهله إلى دور الستة عشرة من دوري أبطال آسيا بعد فوزه المستحق على لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف خصوصاً وأن الفريق استعاد الكثير من بريقه منذ تولي تين كات المهمة خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل الحالي.

غياب

ويغيب عن الوحدة في مواجهة عجمان المدافع حمدان الكمالي للإيقاف بسبب الطرد في مباراة الجزيرة في الجولة الأخيرة.

بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد برغش لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها، بينما تبدو بقية الصفوف مكتملة بوجود القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الهداف تيجالي والبرازيلي ليوناردو المتألق وخليل إبراهيم الذي يقدم أداء لافتاً في الدور الثاني بعدما نال ثقة تين كات عقب استبعاد المغربي مراد باتنا، بالإضافة إلى قائد الفريق إسماعيل مطر الذي يواصل أداءه الجيد وقيادته الناجحة للفريق في الموسم الحالي.

وأكد تين كات مدرب الوحدة صعوبة المباراة خاصة وأن عجمان يقدم موسماً مميزاً وأنها لن تكون مواجهة سهلة لاسيما وأن «البرتقالي» فريق منظم ويدافع بشكل جيد ويعتمد على الهجمات المرتدة التي ينفذها بسرعة ودقة.

وقال إنه يريد مواصلة الانتصارات مع الوحدة في ظل أهمية المباريات المتبقية في الموسم خصوصاً وأن هدفه إنهاء الموسم في المركز الثالث الذي لا يزال متاحاً رغم المنافسة مع الجزيرة والعين.

سعادة

وعبر المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي عن سعادته الكبيرة بالاهتمام والدعم اللا محدود لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جاء ذلك عقب استقبال صاحب السمو حاكم عجمان للفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان مساء أول من أمس بمناسبة الشهر الكريم وتثميناً للنتائج التي حققها الفريق هذا الموسم، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي.

وقال الرمادي إنه تفاجأ بالمتابعة الدقيقة لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان لتفاصيل الفريق مما أثلج صدره، وجعله يفخر كثيراً بالارتباط بنادي عجمان، مشيراً إلى أن الدعم المعنوي لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، للفريق يأتي دائماً في التوقيت المناسب، وسيكون هذا الاهتمام دافعاً جديداً للفريق لمواصلة ظهوره المشرف في مبارياته الثلاث المتبقية في الدوري اعتباراً من لقاء اليوم أمام الوحدة.

وامتدح الرمادي منافسه فريق الوحدة ووصفه بأحد أميز الفرق في الفترة الأخيرة سواء في مشواره الآسيوي أو في الدوري، وتوقع مباراة ممتعة من واقع مستوى الفريقين، مشيراً إلى اطمئنانه من مستوى فريقه وجاهزيته البدنية والمعنوية للمباراة. وعبر الرمادي عن ارتياحه لتمديد تعاقده للموسم الرابع مع عجمان، مؤكداً أن استمراره كان محسوماً بالنسبة له بفضل الانسجام بينه وأسرة النادي.

خالد إبراهيم: مستمر في عقدي

قال خالد إبراهيم لاعب الوحدة إنه لا يعلم شيئاً عما يتردد عن وجود مفاوضات من نادي الشارقة للتعاقد معه في الموسم المقبل، مؤكداً أن لديه عقد مع الوحدة وهو مستمر في تعاقده مع العنابي.

وشدد على أهمية مواجهة عجمان بالنسبة للعنابي.

مشيراً إلى أن الفريق طوى صفحة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا وتحول تركيزه إلى دوري الخليج العربي ومباراة عجمان التي يسعى من خلالها الفريق للفوز من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو المركز الثالث في جدول الترتيب.

محمد الشحي: الوحدة مميز ولكن لا نهابه

أكد محمد أحمد الشحي لاعب وسط عجمان اكتمال جاهزيتهم لمواجهة الوحدة اليوم، وقال الشحي إن هدفهم دائماً هو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وسوف يجتهدون في تحقيق ذلك اليوم، أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

وعبر الشحي عن تفاؤله بتقديم مباراة جيدة، مرجعاً هذا التفاؤل إلى أن عجمان يلعب أفضل أمام الفرق المميزة مثل الوحدة، وقال إنهم كلاعبين يفضلون دائماً مواجهة الفرق التي تلعب الكرة الجميلة مثل الوحدة.

وقال الشحي إن استعداد فريقه مثل كل مباراة، ويدركون أن الوحدة في أفضل حالاته اليوم، ولكن لا يتهيبون من ذلك.