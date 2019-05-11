صنقور يبدأ تدريبات الكرة بعد غياب طويل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بدأ عبد العزيز صنقور مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباته بالكرة مع الفريق، بعد غياب طويل، بسبب إجرائه جراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الجاري.

وجاءت مشاركة صنقور في تدريبات الكرة، بعد إتمامه التدريبات العلاجية والبدنية اللازمة، عقب اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاقة الموسم الجاري، وأجرى بسببها جراحة عاجلة لعلاج الإصابة.

وينتظر أن تتواصل تدريبات صنقور مع الفريق، ليكون جاهزاً لقيده في قائمة الموسم المقبل 2019-2020، إذ لم يتم قيده في قائمة شباب الأهلي في الموسم الجاري، بسبب الإصابة.

والجدير بالذكر، أن صنقور، كان قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي الشارقة، قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي عام 2012، وساهم بعدها في كافة الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات من 2013 إلى 2017.

كما لعب صنقور، لفترة طويلة مع المنتخب الوطني، وكان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في الخط الخلفي، إلى جانب معاونته لخط الهجوم، من خلال انطلاقته الجانبية وكراته العرضية الخطرة.

ولعب صنقور، 42 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وسجل هدفاً واحداً، إلى جانب لعب 3 مباريات غير معتمدة من «الفيفا»، ولم يسجل فيها أي أهداف.

وخاض مدافع شباب الأهلي، أولى مبارياته الدولية مع منتخبنا الوطني يوم 11 سبتمبر 2012، أمام المنتخب الكويتي، وانتهى لمصلحة «الأبيض» بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما آخر مباراة دولية خاضها، فكانت أمام منتخب تايلاند وانتهت بالتعادل 1-1، يوم 13 يونيو 2017، في تصفيات المجموعة الثانية الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.