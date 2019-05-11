شرطة دبي يعبر الطرق في كأس التسامح الرمضانية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أحكم فريق شرطة دبي قبضته على فريق هيئة الطرق في بداية مشوار الفريقين أول من أمس في بطولة كأس التسامح الكروية الرمضانية، بفوز مستحق وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في البطولة التي تنظمها بلدية دبي بعام التسامح للاعبين فوق الـ43 سنة، والمقامة على أرض ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

وتشهد مشاركة أكثر من 150 لاعباً من كبار السن فوق الـ43 سنة، يمثلون الفرق الثمانية من الدوائر ومؤسسات حكومة دبي، وبنفس الجولة الثانية ولحساب المجموعة الثانية نجح فريق إمارات التسامح في تجاوز فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بفوز عريض مستحق وبنتيجة 8-1.

ولم يجد فريق شرطة دبي صعوبة في تجاوز فريق هيئة الطرق في المباراة التي جمعتهما أول من أمس بعد سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بهدفين لشرطة دبي في الدقيقتين العاشرة والخامسة عشرة من خلال اللاعبين محمد عتيق وأحمد علي، مقابل هدف وحيد في الدقيقة 16 بواسطة اللاعب أسامة حسني.

وعزز فريق شرطة دبي تقدمه في الشوط الثاني رغم مزيد من الإثارة والصمود من فريق هيئة الطرق ولم يفلح في تغيير النتيجة بل زاد فريق شرطة دبي غلته بالهدف الثالث بواسطة محمد علي لينهي المباراة بفوز مستحق وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف حصد بنهاية المباراة نقاطها الثلاث.