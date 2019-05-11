استئناف مباريات كأس منصور بن زايد بقصر الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستأنف في العاشرة من مساء اليوم بفندق قصر الإمارات مباريات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تتواصل مبارياتها برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، والتي تختتم 22 مايو الجاري برعاية «اتصالات» و«طيران الاتحاد».

وتبدأ جولة اليوم الرابعة من مشوار البطولة بلقاء يجمع بين فريق مكتب البعثات الذي يدخل المباراة بدون رصيد بعد خسارته في مباراته الأولى أمام مدارس الإمارات الوطنية بهدفين لهدف قبل مواجهة فريق صندوق أبوظبي للتنمية الليلة في ظهوره الأول في مشوار البطولة.

وفي المباراة الثانية ستكون الإثارة حاضرة خلال المباراة التي تجمع بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية حامل لقب البطولة، مع فريق طيران الاتحاد ضمن المجموعة الثانية، والتي يدخلها حامل اللقب برصيد 3 نقاط، أما فريق طيران الاتحاد بدون رصيد بعد خسارته مباراته الأولى أمام قصر الإمارات، ويأمل التعويض في مباراة اليوم ليبقى في صلب المنافسة وبلوغ نصف النهائي.

ورصدت اللجنة الرياضية المنظمة بوزارة شؤون الرئاسة برئاسة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وهناك جوائز قيمة لأفضل لاعب وهداف البطولة وأحسن حارس مرمى، بجانب جائزة الإداري المثالي التي تم رصدها لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة دعما للكوادر الإدارية.