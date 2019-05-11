دبا الفجيرة والعين.. لا بديل عن الفوز

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - العين - طلحة عبدالله

يحل العين الرابع في سلم الترتيب بـ 40 نقطة ضيفاً على دبا الفجيرة الأخير بـ 13 نقطة، في مباراة سيكون شعارها لا بديل عن الفوز لكلا الطرفين، وهو ما ستكشف عنه المواجهة التي تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتزداد أهمية المباراة بصورة أكبر، بالنسبة لـ«النواخذة» أصحاب الأرض.

وذلك من أجل التمسك بآخر آمال البقاء مع الكبار، خصوصاً وأن أي نتيجة غير الفوز، ستضعف كثيراً من حظوظ الفريق في التواجد بدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم المقبل، وكان دبا قد حقق تعادلاً مثيراً في الجولة الماضية، أمام الشارقة، وهى النتيجة التي ربما تحفز فريق دبا في تقديم عرض جيد مصحوباً بنتيجة إيجابية، تكون بمثابة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي نفس الوقت يترقب النواخذة، عرقلة منافسيه على بطاقة البقاء وهما الإمارات والفجيرة.

العين جاهز

وفي العين، أنهى الزعيم تحضيراته الميدانية وبات في كامل جاهزيته، فنياً وبدنياً لمواجهة دبا على ملعبه، وهو يتطلع إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة في سلم الترتيب العام، سعياً للحصول على فرصة التمثيل الآسيوي في الموسم المقبل.

وحرص الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق أمس، على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأخيرة، ويغيب عنه في لقاء اليوم عدد من اللاعبين بقيادة أحمد برمان وريان يسلم وجمال معروف بالإضافة لمحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد بسبب الإصابة، فيما ينتظر أن يدفع المدرب بعدد من العناصر الشابة الذين استعان بهم من الفريق الرديف.

تغييرات في «النواخذة»

وأكد محمد عبيد الخديم مدرب دبا الفجيرة، على إجراء تعديلات في تشكيلة فريقه تتناسب مع مباراة العين «المصيرية» اليوم، لكنه أبدى تحفظه حول تحديد المراكز التي تشملها التغييرات، مشيراً إلى أن لاعبيه يدركون تماماً حجم المسؤولية وأهمية المواجهة التي تنتظرهم، محذراً من خطورة الفريق الضيف.

والذي تتوافر لديه خيارات في أكثر من مركز وأن لاعبي العين جاءوا إلى الفجيرة، لتعويض الهزائم الأخيرة، سواء على صعيد الدوري أو في دوري أبطال آسيا، وقال: خسائر الزعيم لن تخدعنا، وعلينا القتال في الملعب وأعتقد أن لاعبينا على درجة كبيرة من الجاهزية، معرباً عن أمله في تحقيق فريقه للنتيجة الإيجابية التي تبقي على حظوظهم في البقاء مع الكبار.

مضاعفة الجهود

وعلى الطرف الآخر، أكد الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الفوز في مباراة الليلة أمام دبا، لافتاً إلى أن هدفهم حالياً هو الوصول إلى أحد المراكز المؤهلة لتمثيل الدولة في دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، للكشف عن استعدادات فريقه للمباراة:

أعتقد أن مباراة اليوم تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لنا للتمسك بحظوظنا في المشاركة الآسيوية بما يتوجب علينا القتال والتركيز والعمل على تقديم أفضل ما لدينا سعياً لتحقيق الفوز، مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة منافس يقاتل بقوة من أجل البقاء في دوري المحترفين.

وأضاف: نعاني من الإصابات منذ أن توليت مهمة قيادة الفريق، وأعتبر نفسي غير محظوظ لأن الفريق ظل يفتقد لجهود لاعبين مهمين خلال الفترة الماضية وهو يواجه تحديات مهمة ومباريات قوية، وأتمنى أن يظهر جميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار قصارى جهدهم ويظهروا روح التحدي والقتال لأجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من ملعب المنافس.