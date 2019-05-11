الجزيرة يضع "الصقور" في عنق الزجاجة

المصدر: رأس الخيمة-علي شدهان

وضع فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، نظيره الإمارات في عنق الزجاجة، وخلط أوراق "الصقور" كثيراً، بفوزه بثلاثة أهداف دون رد بإمضاء نجمه زايد العامري "ق73" ، ومحترفه الهولندي ناصر برازيت "ق89"، ومحترفه البرازيلي ليوناردو "ق94" من زمن المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في ملعب الصقور برأس الخيمة ضمن الجولة الـ 24 لدوري الخليج العربي، ليتجمد رصيد "الصقور" عند النقطة 18 في المركز 12 من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشاركاً الفجيرة صاحب المركز 13 بذات الرصيد، متفوقا عليه فقط بأفضلية المواجهات المباشرة، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 44، معززاً تمسكه بمركزه الثالث في لائحة الترتيب العام.