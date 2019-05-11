الفجيرة يحيي حظوظه في البقاء بالدوري بـ 5 أهداف في الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

جدد الفجيرة حظوظه في البقاء بدوري الخليج العربي بعد فوزه على مضيفه الظفرة بفوز كاسح بنتيجة 5-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن الجولة 24 من المنافسة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير قبل جولتين من النهاية، وتوقف رصيد الخاسر عند 28 نقطة بالترتيب العاشر.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء نال فيها الفجيرة الأفضلية خلال شوطي اللعب، وترجم أفضليته بخماسية حملت توقيع محمد بن يطو الذي أحرز ثلاثية في الدقائق 2 و 18 و 83، بجانب فيرناندو جبرايل ق 10 وأحمد موسي ق 54، وسجل صاحب الأرض هدفه الوحيد بواسطة مليسي ق 20.

وكانت المباراة قد شهدت تصدي خالد السناني حارس الظفرة لركلة جزاء ق 73 نفذها صمويل روزا.

وفي مباراة ثانية قاد الإسباني بيدرو كوندي فريقه بني ياس لفوز مستحق على إتحاد كلباء 3-2 بإحرازه لثلاثية فريقه في الدقائق 7 و 50 و 62، فيما إحرز للنمور سالم عبد الله ق 31، وأحمد النقبي ق 87 ليرفع السماوي رصيده إلى 39 نقطة في الترتيب السادس، ويبقى كلباء في 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.