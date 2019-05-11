شباب الأهلي يتخطى النصر بثلاثية ويشعل الصدارة

المصدر: دبي-علي الظاهري

واصل فريق شباب الأهلي مطاردة الشارقة المتصدر بعد تخطي مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي استضافها استاد آل مكتوم اليوم لحساب الجولة الـ 24 لدوري الخليج العربي، ليقلص الفارق مع أصحاب الصدارة إلى 3 نقاط مؤقتاً برصيد 50 نقطة ويشعل الصراع على الصدارة قبل 3 جولات على إسدال ستار الدوري، فيما تجمد رصيد "العميد" عند 30 نقطة في المركز الثامن.

جاءت أهداف شباب الأهلي بأقدام محمد مرزوق في الدقيقة 12 وعزز أحمد خليل تقدم فريقه في الدقيقة 20 من ركلة حرة مباشرة مواصلاً تألقه في تسجيل الأهداف بنفس الطريقة ليضيف لوفانور الهدف الثالث في الدقيقة 90. وسجل هدف النصر سيرجيو دوترا في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة غياب محترفي النصر الإسباني ألفارو نيغريدو بسبب عدم جاهزيته والتشيلي روني فيرنانديز بداعي الإيقاف.

وتصدى الحارس ماجد ناصر لركلة جزاء في الدقيقة 86 نفذها لاعب النصر حبيب الفردان ليهدر اخطر فرص العميد النصراوي قبل نهاية اللقاء.