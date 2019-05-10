العين يجدد عقدي عيسي وبرمان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

جدد نادي العين رسمياً عقدي حارسه الدولي خالد عيسى ولاعب متوسط الميدان أحمد برمان، لمدة خمس مواسم، حسب ما أعلنه على موقعه الرسمي مساء اليوم، ليحسم بذلك تجديد عقود ثلاثة من اللاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، بعد تجديده عقد للياباني تسوكاسا شيوتاني لمدة موسمين، خلال اليومين الماضيين.

وأكد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة الكرة، المشرف على الفريق الأول والرديف أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن كافة اللاعبين الذين يدعم النادي استمرارهم في المواسم المقبلة وذلك بعد مرحلة من المفاوضات، إلى جانب السعي لحسم الصفقات المرتبطة باللاعبين المواطنين والأجانب من المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.