الإماراتي السيد أميناً عاماً لـ " IFFHS"

المصدر: دبي - علي شدهان

فاز الإماراتي جاسم السيد بمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم للتأريخ والإحصاء "IFFHS"، في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي جرت مؤخراً في مقره في زيورخ السويسرية.

وفاز بمنصب الرئاسة السعودي المستشار صالح بن سالم باهوينى للمرة الثانية على التوالي ولمدة خمس سنوات قادمة.

وضمت التشكيلة الجديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد، الفرنسي روبرت لي نائبا أول، والأرجنتيني جوليو هيكتور ماسيس نائبا ثان، والدنماركي جورجن نيلسن نائبا ثالثا، والأعضاء، المصري خالد أبو العيون، والتونسي عماد الكيلاني، والكرواتية فاني ستب كوفيك، والروسي أيقور جولديس، والإسباني خوسيه ديل اولمو، والهندي اشيش بنديس، والكاميروني إجناتيس فون إيشيكي، والبرازيلي كلوفز مارتن دا سيلفا، والمكسيكي ماركول اساف، فيما عين اللاعب السعودي السابق محمد السويد، والفلسطيني إبراهيم النجار مستشارين لرئيس المجلس.