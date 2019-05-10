صنقور يعود إلى تدريبات الكرة مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ عبد العزيز صنقور مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباته بالكرة مع الفريق، بعد غياب طويل، بسبب إجرائه جراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الجاري.

وجاءت مشاركة صنقور في تدريبات الكرة، بعد اتمامه التدريبات العلاجية والبدنية اللازمة، عقب اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاقة الموسم الجاري، وأجرى بسببها جراحة عاجلة لعلاج الإصابة.

وينتظر أن تتواصل تدريبات صنقور مع الفريق، ليكون جاهزاً لقيده في قائمة الموسم المقبل 2019-2020، إذ لم يتم قيده في قائمة شباب الأهلي في الموسم الجاري، بسبب الإصابة.