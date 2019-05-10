الإمارات تتصدر عالمياً عشق «الساحرة المستديرة»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يبلغ عشاق كرة القدم في دولة الإمارات 80% من إجمالي عدد السكان، مما يجعلها الأولى عالمياً في عشق وتشجيع رياضة كرة القدم، حسب مؤشر «سبيكتاتور» الذي يقيس نسبة عشاق الساحرة المستديرة في العالم.

ويلي الإمارات تايلاند (٧٨%)، ثم تشيلي (75%)، وتركيا (75%)، والمكسيك (73%)، ثم البــرازيل (60%)، وصولاً إلى الولايات المتحدة والصين (32%).

وقد استخرجت مؤسسة «ذا سبيكتاتور» تلك البيانات من دراسة أسواق في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لتثبت أن هناك اهتماماً متزايداً بكرة القدم، حيث إن أكثر من 40% في المتوسط من سكان العالم يعشقون ويشجعون هذه الرياضة.