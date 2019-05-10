منتخبنا في المجموعة 4 بتصفيات «غرب آسيا للشباب»

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، التي سُحبت أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة لدول غرب آسيا، وتضم إيران «المضيفة»، قرغيزستان، نيبال، وتقام التصفيات من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق، عمان، فلسطين، الكويت، باكستان، والثانية: قطر، اليمن، تركمانستان، سريلانكا، والثالثة: طاجيكستان، وسوريا، لبنان، المالديف، والخامسة: الأردن، البحرين، بنغلادش، بوتان، والسادسة: السعودية، أوزبكستان، الهند، أفغانستان.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة، الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً عن وقوع منتخبنا للناشئين في المجموعة السادسة، وتضم العراق، قرغيزستان ولبنان.

وتنطلق التصفيات من 18 إلى 22 سبتمبر، وتضم المجموعة الأولى منتخبات طاجيكستان، الأردن، نيبال، سريلانكا، الكويت، والثانية الهند، أوزبكستان، البحرين، تركمانستان، والثالثة: إيران، أفغانستان، فلسطين، المالديف، والرابعة: عمان، السعودية سوريا، باكستان، والخامسة اليمن، بنغلادش، قطر، بوتان.