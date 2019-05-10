بني ياس واتحاد كلباء.. طموحات مختلفة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، كلباء - علي الظاهري

يستقبل السماوي على ملعب استاد بني ياس بالشامخة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، ضيفه اتحاد كلباء، لحساب الجولة 24 من دوري الخليج العربي، في مواجهة يدخلها كل فريق بطموح مختلف يتحقق بنيل النقاط الثلاث ما يجعل الصراع على أشده بين فريقين قدما مستوى جيداً خلال الجولات الماضية.

ويدخل بني ياس المباراة برصيد 36 نقطة في المركز السادس، واضعاً أعينه على المقعد الآسيوي بالوصول إلى الترتيب الرابع الشيء الذي يمنحه دافعاً كبيراً لتحقيق الفوز ومطاردة ناديي العين والوحدة رغم صعوبة مهمته لكنه يتمسك بالأمل في تحقيق هدفه، بينما يعمل اتحاد كلباء «النمور» الذي يمتلك 24 نقطة في الترتيب الحادي عشر على التقدم خطوة إلى الأمام وتأكيد جدارته في مباراة يتوقع أن تكون سهرة رمضانية كروية ممتعة للجماهير.

وداع الملعب

بدوره قال الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس، إن المباراة تمثل تحدياً خاصاً لفريقه لأنها آخر مواجهة له في الموسم على ملعبه وبالتالي لا بد من إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، حسب قوله، ذاكراً أن الطريقة المثلى هي تحقيق الفوز مع تقديم مستوى جيد يمتع الجماهير .

وأضاف: مباراتنا ضد اتحاد كلباء صعبة لأنه منافس جيد وبه عناصر قوية، شاهدته كثيراً ويجب أن نلعب أمامه بحذر واحترام، عموماً نحترم كل المنافسين ونبذل أمامهم أقصى مجهود في الملعب من أجل الفوز دائماً.

وأكد كرونوسلاف ثقته في لاعبيه لتقديم مباراة ترضي طموح الجماهير، رغم النقص الذي يعاني منه والذي يتمثل في غياب فواز عوانة للبطاقات التراكمية وحسن المحرمي لنيله بطاقة حمراء، مؤكداً أنه يمتلك بدلاء قادرون على سد النقص.

وأشار كرونوسلاف أنه مازال متمسك بطموح نيل بطاقة المشاركة الآسيوية والتواجد بين الأربعة الكبار مع نهاية الدوري وقال: صحيح أن المهمة صعبة بسبب فارق النقاط الذي يفصلنا عن بقية المنافسين لكننا يجب أن نؤدي ما علينا وأن نجتهد أكثر لبلوغ هدفنا وإذا لم نوفق فيه سنكون قد أدينا واجبنا، حالياً لم أفقد الأمل في التواجد مع الأربعة الكبار وسنقاتل لهذا الهدف حتى النهاية.

نتيجة

من جانبه، يتطلع اتحاد كلباء، إلى العودة بنتيجة إيجابية تضمن له البقاء رسمياً في دوري المحترفين، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة ولا تفصله سوى نقطة واحدة عن تحقيق الهدف.

وكشف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق، عن الاتجاه نحو الدفع بوجوه واعدة وأسماء جديدة من اللاعبين الذين لم تتاح لهم فرصة المشاركة في الجولات السابقة، خاصة وأن الجميع متسلح بالحماس الكبير من أجل التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، موضحاً أن الفريق أنهى تدريباته بصورة مثالية ويتطلع إلى تحقيق مزيد من النقاط قبل إسدال الستار على منافسات الدوري.

وأكد فيفياني جاهزية جميع اللاعبين باستثناء عمر الخديم والبرازيلي مايك راموس بسبب الإصابة، متمنياً الشفاء العاجل لمايك راموس الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والعودة إلى الملاعب بصورة أقوى في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعب من الجميع.