الإمارات والجزيرة.. إنعاش الأمل

المصدر: رأس الخيمة-البيان الرياضي

تمثل مباراة الإمارات والجزيرة في الساعة العاشرة من مساء اليوم ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إنعاشاً لأمل كل منهما في البطولة، الصقور يسعى إلى تأمين وضعه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، بالابتعاد عن شبح الهبوط في حال حقق الفوز الليلة.

والجزيرة يتطلع إلى استعادة بريقه عبر احتلال مركز ضمن أقرانه الأربعة الكبار، سعياً إلى الحصول على تمثيل خارجي في الموسم المقبل. وقبل مباراة الليلة، يقف فريق الإمارات في المركز 12 من لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يقف الجزيرة ثالثاً بـ 41 نقطة في ظل مطاردة قوية من الثلاثي، العين والوحدة وبني ياس.

ويفتقد الصقور في مباراة اليوم إلى خدمات 4 من لاعبي تشكيلته الأساسية، الفرنسي شيخ دياباتي لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفجيرة في الجولة 23، وأحمد مال الله وأحمد الشاجي وخالد عنبر بداعي الإصابة، فيما يخسر الجزيرة جهود فارس جمعة للإصابة، مع استمرار علي مبخوت للايقاف، والإصابة الطويلة لأحمد ربيع ومحمد جمال.

مسيرة

ووصف جلال القادري مدرب فريق الإمارات، مباراة الليلة بالصعبة والمهمة جدا لمسيرة فريقه في البطولة، مشددا على أن الفوز يبعد فريقه عن صراع الهبوط بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن الجزيرة منافس قوي بوجود أو بغياب نجمه علي مبخوت، منوهاً إلى أن مبخوت يبقى من أميز الهدافين في البطولة، وغيابه يشكل فرصة لأي منافس، ولكن الجزيرة يضم لاعبين أكفاء بمقدورهم تعويض غياب مبخوت.

وأشار القادري إلى أن اللعب في رمضان المبارك غالباً ما يتطلب ترتيباً معيناً من جميع فرق البطولة، سواء في التدريبات أو المباريات، كونهما يقامان في توقيتات لم تعتد عليها الفرق قبل الدخول في الشهر الفضيل، مبدياً ثقته العالية في مقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، داعياً لاعبيه إلى اللعب بتركيز عال واستثمار دفعة الفوز الأخير على الفجيرة.

جولة

من جانبه، انهى فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة تحضيراته لمواجهة الإمارات، مع وضعية الضغط التي تحتم عليه الفوز في الجولات الثلاث المتبقية من الدوري، حتى يستطيع ويتمكن من حجز مقعد آسيوي للعام المقبل، حيث إن اقرب المزاحمين له العين والوحدة 40 نقطة، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثالث 41 نقطة.

المستوى العام لفخر أبوظبي في تراجع خلال الثلاث جولات الماضية، حيث تعادل أمام دبا 2/‏‏2، وخسر أمام الوصل والوحدة 3/‏‏1، وهي المرة الأولى في الموسم الجاري، والذي تراجع فيها الفريق بهذه الكيفية.

أداء

بدوره، قال داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة: ارتكبنا عدة أخطاء خلال مواجهة الوحدة، وأن هذه النوعية من الأخطاء غير مقبولة، ولا بد أن نقدم أداءً أفضل بكثير في مواجهة نادي الإمارات لأن الفوز سيمنح كافة اللاعبين مزيداً من الثقة لمتابعة مباريات الموسم بشكل أفضل.

وأضاف: ندرك جيداً أهمية هذه المباراة، فقد خسرنا مباراتين متتاليتين وتعادلنا مرة واحدة في آخر ثلاث مباريات، ولابد لنا من تحقيق الفوز لكي نتمكن من حجز مقعدنا في بطولة آسيا. وهدفنا الرئيسي هو كسب النقاط الثلاث.

ويرى هيرتوغ أن الإمارات سيشكل تهديداً خلال المباراة المقبلة، لاسيما في ظل رغبة المنافس في تحقيق الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط. وقال: إن كرة القدم لعبة جماعية لكافة أفراد الفريق ويتوجب عليهم جميعاً الدفاع والهجوم كلاعب واحد، وأرجو ألا يتنازل الفريق عن أي فرصة لتحقيق الأهداف لأننا بحاجة لاسترجاع نغمة الانتصارات في هذا الوقت المهم من الدوري.

ماركوس: الفوز هدف فريقي الأول

شدد البرازيلي ماركوس سيلفا محترف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن الفوز هو الهدف الأول لفريقه من مباراته الليلة أمام ضيفه الجزيرة ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي.

لافتاً إلى أن الصقور جاهز لتقديم مباراة كبيرة، وتحقيق الظفر بالنقاط الثلاث للابتعاد بصورة كبيرة عن صراع الهبوط، معتبراً الفوز الثمين على الفجيرة في الجولة الماضية بهدف دون رد بإمضائه هو شخصياً، دافعاً قوياً لتقديم مستوى أفضل عبر حصد النقاط الثلاث.

متوقعاً مباراة حماسية من كلا الفريقين، معرباً عن قناعته بأن لاعبي فريق الإمارات جاهزون ومستعدون للخروج من المباراة بأفضل نتيجة، مشيداً بفريق الجزيرة، منوهاً بأنه من الفرق المتطورة في البطولة، كونه يضم لاعبين أكفاء في معظم خطوط اللعب، واصفاً المباراة بالصعبة والمهمة لكلا الفريقين. رأس الخيمة - البيان الرياضي

سياني: نبذل الجهد لتحقيق نتائج أفضل

أكد الكاميروني سياني لاعب وسط الجزيرة، أنه وباقي أعضاء الفريق، ملتزمون بتقديم أفضل أداء لهم خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز فرص المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال: «لم يحالفنا الحظ في آخر ثلاث مباريات لعبناها في دورينا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج أفضل في مباراة الغد، للخروج من دوامة التراجع. وأعتقد أن مواجهة الإمارات ستكون صعبة، ولكننا حريصون على تقديم الأفضل للفوز، ونسعى للوجود في البطولة الآسيوية الموسم المقبل». وأضاف: «التحضيرات تمشي بشكل جيد من خلال دراسة الخصم، سيغيب عنا مجموعة من نجوم الفريق، لكني على ثقة بأن المجموعة التي تشارك على قدر المسؤولية، وسيحققون الفارق».