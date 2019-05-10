الظفرة والفجيرة.. تحديد المصير

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى الفجيرة- محمد فضل

يلتقى الظفرة على ملعبه عند العاشرة مساء اليوم، ضيفه الفجيرة، ضمن جولات الأسبوع 24 من دوري الخليج العربي، في مواجهة يدخلها صاحب الأرض، بهدف تحسين مركزه في جدول الترتيب، الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

بينما تعتبر المباراة ذات أهمية بالغة للفريق الضيف، الذي يعمل على الهروب من شبح الهبوط، محتلاً المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، ويحتاج إلى الفوز للبقاء بالدوري، بينما الخسارة تعني هبوطه مباشرة، حال فوز الإمارات على الجزيرة، ما يجعل المواجهة بمثابة تحديد مصير له في الدوري.

وتعرض الفريقان للخسارة في الجولة الماضية، بخسارة الظفرة أمام شباب الأهلي في المباراة الثانية على التوالي له، بعد خسارته أمامه في نهائي كأس رئيس الدولة، لكن الخسارة القاسية كانت من نصيب الفجيرة على يد ضيفه الإمارات، الذي ينافسه على البقاء بالدوري، الشيء الذي عمق جراحه.

وجعله يقترب أكثر من شبح الهبوط، خاصة أن المواجهة فكت ارتباطه بالصقور، الذي كان يتساوى معه في عدد النقاط قبل اللقاء، لذلك، سيدخل الذئاب مواجهة اليوم بدافع كبير، لتحقيق الفوز أمام منافس يرغب في العودة للانتصارات والوصول إلى مناطق الوسط بنهاية المنافسة.

مهمة

وقال الصربي فوك رازوفيتش، إن فريقه عازم على كسب النقاط الثلاث، والعودة لمعانقة الانتصارات من جديد، موضحاً أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة خصم يضم عناصر جيدة، ولديه دافع كبير في الفوز، وأضاف: موقف الفجيرة يزيد من صعوبة مهمتنا، لأن الخصم ليس له خيار غير الفوز، لكننا سنخوض المواجهة بقوة، وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتقديم مستوى متميز، يرضي التطلعات، ويحقق رغبة الجماهير.

مواجهة

من جهته، وبصفوف شبه مكتملة، يسعى الفجيرة للفوز دون سواه، عندما يحل ضيفاً على الظفرة بملعبه، حيث يتطلع رجال المدرب عبد الله مسفر إلى العودة من هناك بالعلامة الكاملة.

والتي إذا تحققت، سترفع رصيدهم حينها إلى 18 نقطة، مع انتظار عرقلة الإمارات المتفوق على الفجيرة بثلاث نقاط، وكذلك بفارق المواجهات المباشرة، أما أي نتيجة غير الفوز، فستدخل الفريق الفجراوي في حسابات معقدة، ومرتبطة بنتائج الفرق الأخرى، التي تنافس الفريق بطاقة البقاء مع الكبار.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله مسفر المدير الفني لفريق الفجيرة، أن مباراة الظفرة تكتسي أهمية كبيرة لفريقه، لافتاً إلى أنها تعد بمثابة الفرصة الأخيرة للذئاب، ولا بد من تحقيق الفوز فيها والعودة بالنقاط الثلاث من ملعب فريق الظفرة، الذي يعتبر من الفرق المتطورة هذا الموسم، ويقدم مستويات عالية.