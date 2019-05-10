النصر وشباب الأهلي.. ديربي على صفيح ساخن

المصدر: دبي- علي الظاهري، وإيهاب زهدي

تتجه الأنظار اليوم في الساعة العاشرة مساء إلى مباراة ديربي يقام على صفيح ساخن، بين النصر وضيفه شباب الأهلي، على ستاد آل مكتوم لحساب الجولة 24 من دوري الخليج العربي. وتحمل المواجهة أهمية كبيرة.

حيث تحدد نتيجتها مصير لقب الدوري، وفي حالة خسارة شباب الأهلي فأن اللقب بصبح من نصيب الشارقة، وقبل مباراته غداً أمام الوصل، كما يسعى «العميد» إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بعد عدم خسارته في آخر 5 مباريات، وتقدمه إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة تحت قيادة مدرب البرازيلي كايو زاناردي، فيما يتطلع شباب الأهلي إلى مطاردة القمة بعد احتلاله الوصافة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.

ويستعيد النصر جهود المهاجم الإسباني الفارو نيغريدو بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الكتف، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الأخيرة بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام بني ياس، كما افتقده العميد أمام الوحدة والإمارات.

احترام

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر أن مباريات الدوري صعبة في شهر رمضان، ويحتاج الأمر إلى تكيف أكبر من قبل اللاعبين، وتعتبر هي المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مباريات في رمضان منذ نحو 7 مواسم والتجربة تبدو جديدة عليه وعلى اللاعبين الحاليين، مشيراً إلى أنه تنتظرهم مباراة صعبة وقوية، ومن العيار الثقيل أمام شباب الأهلي.

وأضاف زاناردي: نعلم مدى قوة المنافس وعلينا احترامه، وندرك حجم الضغوطات على شباب الأهلي وصيف الدوري نظراً لمطاردته القمة وحاجته إلى النقاط الـ 3 بعد تقلص الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر، إلا أننا نخوض جميع المباريات تحت شعار الفوز وتركيزنا على المباراة فقط بعيداً عن ظروف وحالة الفريق الآخر.

مستوى متصاعد

وأشاد زاناردي بتصاعد مستوى أداء العميد في الفترة الأخيرة الماضية خاصة في المباريات الـ 6 الماضية، فضلاً عن العمل الجيد في التحضيرات الأخيرة للمباراة، مشيراً إلى أن المواجهة بمثابة تحد جديد للنصر على ملعبه.

وقال مدرب النصر، إن الفريق المنافس يملك لاعبين على مستوى عال، إلا أنه في المقابل يضم العميد في صفوفه لاعبين مميزين. وعن مشاركة الإسباني نيغريدو، رد زاناردي قائلاً:

إن اللاعب شارك في التدريبات الأخيرة وسيتحدد الموقف النهائي حول مشاركته بناء على مدى جاهزيته في اليومين الأخيرين قبل المباراة، مبيناً أن النصر يملك الخيارات لتعويض غياب أي لاعب والفريق يضم 25 لاعباً جاهزين جميعاً للمشاركة وينتظرون الفرصة بفارغ الصبر.

منافسة

من جانبه، يتطلع شباب الأهلي، إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث خارج ملعبه، للحفاظ على آماله بالمنافسة حتى اللحظة الأخيرة، مع الرغبة القوية في الاستمرار بالمحافظة على المركز الثاني، والذي يحتله «فرسان دبي» حالياً برصيد 47 نقطة، ليكون ختاماً جيداً للموسم الحالي، والذي بدأه الفريق بشكل سيئ، قبل أن يحصد بطولتي كأس الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة.

تحضيرات

بدوره، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، اكتمال تحضيرات فريقه للقاء النصر الليلة، على ملعب استاد آل مكتوم، وأكد ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وقال: «المباراة بين فريقين كبيرين، وهي مواجهة صعبة للطرفين، وأعرف منافسنا جيداً، وقابلنا النصر في الكثير من المواجهات، ولمسنا مدى قوة الفريق الذي يملك عناصر مميزة، خاصة أن النصر حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة بعد تغيير الجهاز الفني».

وأضاف: «من جانبنا نسعى في المباراة المقبلة لتقديم أداء أفضل من المباراة السابقة التي كانت بها بعض النقاط السلبية، وإن كنا حققنا الأهم بالحصول على النقاط، ونعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء أكثر حتى نستطيع تحقيق النتائج المطلوبة، وبالنسبة للمنافسة على صدارة الدوري، يجب علينا أن نركز على حصد النقاط، وانتظار ما تسفر عنه بقية المباريات».

وعن الترتيبات الخاصة بالفريق خلال شهر رمضان المبارك، قال: «الأمور طبيعية ومعروفة بالنسبة للاعبين، ومن جانبنا في الجهاز الفني حولنا موعد التدريب إلى العاشرة مساء، كما حرصنا على إجراء تعديلات على جدول التغذية بالنسبة للاعبين الصائمين».

سعيد سويدان: أصعب المباريات اليوم

أكد سعيد سويدان لاعب النصر، أن اللعب في شهر رمضان المبارك يحتاج إلى تكيف والمباراة الأولى في الشهر الفضيل ستكون الأصعب وتعتبر انطلاقة، مشيراً إلى أن النتائج الأخيرة للفريق في الدوري، انعكست إيجاباً على الفريق وستكون دافعاً من أجل تقديم عروض ونتائج أفضل أمام شباب الأهلي.

ولفت سعيد سويدان لاعب النصر، إلى أن المعنويات مرتفعة بين اللاعبين، وقال لاعب النصر: أظهرت المباريات السابقة الصورة الحقيقية لفريقنا، وأثبتنا مدى قدرتنا على القتال من أجل تحقيق الفوز، وسنخوض المباراة اليوم من أجل الفوز فقط والحصول على نقاط المباراة. دبي- البيان الرياضي

النقبي: هدفنا الفوز دائماً

أشار عبد الله النقبي لاعب وسط شباب الأهلي، إلى صعوبة مواجهة النصر مساء اليوم، وقال: «أمامنا مباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين، وهي واحدة من ضمن ثلاث مواجهات متبقية لنا في دوري الخليج العربي، وكلها مواجهات مهمة، وهدفنا دائماً الفوز بجميع نقاط مبارياتنا».

وأضاف: «أتمنى أن نوفق في تحقيق المطلوب أمام النصر، وفي المباراتين التاليتين، ونعرف أن النصر فريق جيد، ولذا، سنؤدي أمامه بكل قوة، من أجل حصد النقاط الثلاث، وانتظار نتائج الشارقة في مبارياته المتبقية». واختتم النقبي، قائلاً: «نحن جاهزون لخوض المباراة، وتعودنا خلال الأيام الماضية، على التوقيت الذي تقام فيه المباراة، وإقامتها خلال شهر رمضان المبارك، ونتمنى أن نسعد جمهورنا بإنهاء الموسم بشكل قوي».