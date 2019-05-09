الخديم: هزائم العين الأخيرة يجب ألا تخدع النواخذة

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أكد محمد عبيد الخديم مدرب دبا الفجيرة عزمه إجراء تعديلات في تشكيلة النواخذة تتماشى مع مباراة العين "المصيرية " يوم السبت المقبل لحساب الجولة 24 من دوري الخليج العربي .

لكن أبدى تحفظه حول تحديد الخانات التي تشملها التغييرات ، مشيراً الى ان لاعبي النواخذة يدركون حجم المسؤولية وأهمية المواجهة التي تنتظرهم محذراً في الوقت نفسه من خطورة الفريق الضيف والذي تتوافر لديه خيارات في أكثر من مركز و سيأتي لاعبو العين للفجيرة من أجل تعويض الهزائم الأخيرة سواء على صعيد الدوري أو في دوري أبطال آسيا، منوهاً الى أن خسائر الزعيم يجب ألا تخدعهم مشدداً على ضرورة التأهب التام للمباراة وأن يكون اللاعبون على درجة كبيرة من الجاهزية ، معرباً عن أمله في تحقيق فريقه للنتيجة الإيجابية التي تبقي على حظوظهم في البقاء مع الكبار .

وأشار المدرب الى أن الفريق الدباوي وبقليل من التركيز يمكنه تحقيق الهدف المنشود امام الزعيم وتمنى الخديم بأن تخدمهم بقية النتائج التي تلعب في ذات الجولة مجدداً مطالبته للاعبي فريقه بضرورة اللعب بروح الفريق الواحد مع ضرورة استذكار الأداء البطولي الذي قدموه قبل أسبوع أمام الشارقة المتصدر بعد نهاية المباراة بين الفريقين على وقع التعادل حيث كان النواخذة الأقرب للعودة بالعلامة الكاملة لولا ارتكاب اللاعبين لبعض الهفوات التي حالت دون تحقيق الفوز لافتاً الى أنه قام بتصويبها قبيل نزال العين المرتقب السبت .