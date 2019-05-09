ريجيكامب: سنواصل احترام الدوري عندما نواجه الشارقة

المصدر: دبي-عزالدين جاد الله

أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب فريق الوصل أن " الإمبراطور" تنتظره مباراة مهمة أمام الشارقة متصدر الدوري، مطالباً لاعبيه بمضاعفة الجهد طوال التسعين دقيقة لتحقيق الفوز على ملعب" الإمبراطور" وقنص النقاط الثلاث.

ويحل فريق الشارقة ضيفاً على نظيره الوصل مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الخليج العربي، ويتطلع أصحاب الأرض إلى نيل النقاط الثلاث واستثمار إقامة المباراة على أرضه بغية الارتقاء أكثر في سلم الترتيب، حيث يحتل الوصل حالياً المركز التاسع برصيد 30 نقطة، بينما سيقاتل الشارقة لقنص نقاط المباراة واعلان نفسه بطلاً لنسخة 2018-2019 لدوري الخليج العربي رسمياً.

وقال مدرب الوصل:" علينا احترام مسابقة الدوري التي نشارك فيها، وسنختار التشكيلة المناسبة على ضوء جاهزية اللاعبين، وقد ندفع باللاعبين الشباب في حال حدوث أي مشاكل أو إصابات، موضحاً أن الجميع في أتم الجاهزية لخوض المواجهة ولا توجد غيابات في صفوف الفريق حتى هذه اللحظة".