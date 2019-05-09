تين كات: نريد مواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم في المركز الثالث

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على أهمية مباراة عجمان مساء السبت على استاد آل نهيان، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي.

وقال إن الوحدة يبحث عن مواصلة انتصاراته والحفاظ على وتيرة العروض القوية التي يقدمها خاصة بعد التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا ولإنهاء الموسم في المركز الثالث المؤهل للمشاركة في البطولة القارية الموسم المقبل، لاسيما وأن الفارق مع الجزيرة الثالث نقطة واحدة، ويتساوى الوحدة مع العين الرابع في رصيد النقاط.

وأضاف أن الحصول على المركز الثالث لا يمنح الفريق أي بطولة ولكنه مهم للتأهل إلى "الآسيوية" الموسم المقبل، مشدداً على ضرورة احترام فريق عجمان الذي يقدم أداء جيداً ويلعب بشكل منظم، خاصة وأنه من الفرق التي تدافع بشكل جيد وتعتمد على الهجمات المرتدة وهو ما يفرض على الوحدة الحذر من المنافس.

وعما إذا كان بدأ التفكير فيما يحتاجه فريق الوحدة لتدعيم صفوفه من اللاعبين للموسم المقبل أوضح تين كات أن ذلك أمر طبيعي وبدأ منذ شهر يناير الماضي حيث شاهد الكثير من اللاعبين إلا أن الفريق يركز على تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية في الموسم.