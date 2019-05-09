«نجوم 90» يشاركون في افتتاح بطولة حمدان بن زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، افتتحت مساء أول من أمس، نهائيات بطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019، من خلال حفل أنيق، بحضور معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة أبوظبي، سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، رئيس اللجنة العليا للبطولة، خليفة مطر الطنيجي مدير البطولة، صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، والمعلق المخضرم على حميد، الذي حل ضيفاً على البطولة، بدعوة من اللجنة المنظمة، وعدد من الشخصيات الرياضية بالمنطقة، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الشيقة، مع إطلاق الألعاب النارية التي غطت سماء مدينة زايد، حيث استاد حمدان بن زايد الذي يحتضن البطولة، فيما كانت الفقرة الرئيسة من الحفل، عبارة عن مباراة استعراضية، جمعت نجوم جيل 90 ضد أعضاء اللجنة المنظمة، بمشاركة معالي عويضة مرشد المرر، والتي انتهت بفوز كاسح لقدامى نجوم الكرة الإماراتية بنتيجة 4 - صفر.

ترحيب

وقبل المباراة الاستعراضية، رحب خليفة مطر الطنيجي في كلمته بالحضور، ذاكراً أن البطولة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف المجتمعية والتنموية والسياحية والرياضية في منطقة الظفرة، مع التركيز على إثراء النشاط الرياضي خلال شهر رمضان الكريم، وأضاف: البطولة حققت نجاحاً كبيراً خلال مرحلة التصفيات السابقة، التي شهدت مشاركة 43 فريقاً، بطريقة أكدت مقدرة شبابنا الفائقة في التنظيم وإدارة الفعاليات.

وثمن الطنيجي دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لكافة الأنشطة والفعاليات والبرامج الاجتماعية والرياضية، التي تقام في مدن الظفرة المختلفة، ذاكراً أن المتابعة المستمرة من سموه، انعكست على تطور المنطقة بشكل ملحوظ في كافة مشاريع التنمية.

وأكد خليفة مطر الطنيجي، أن اللجنة المنظمة للبطولة، تسعى لتوفير كل الإمكانات المتاحة، من أجل مساعدة الشباب في تحقيق التطور، والاستفادة القصوى من بطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019، سواء في تطوير المهارات أو اكتساب الخبرات، مع توسيع قاعدة المشاركة.

قدامي اللاعبين

بدوره، قال عبد الرحمن محمد، نيابة عن قدامي نجوم الكرة الإماراتية، إنهم سعداء بالمشاركة في المباراة الاستعراضية وافتتاح البطولة، ذاكراً أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قدم دعماً كبيراً لهم خلال مشوارهم الكروي، لذلك، فإن مشاركتهم تعتبر رد واجب.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة عبد القادر حسن، فهد خميس، ناصر خميس، عبد الرحمن محمد، عبد الله سلطان، إبراهيم مير، عيسى مير، وحضور عدنان الطلياني وخليل غانم.

وعقب الاحتفال والمباراة الاستعراضية، تم افتتاح المباريات التنافسية بإقامة مباراتين، أسفرت الأولى عن فوز حصن السرة على محمية الطوي 7-1 بعد مباراة قوية، وفي المواجهة الثانية، حقق فريق الحمرا فوزاً كاسحاً على مزيرعة بنتيجة 8-صفر.

سيارة

فاز زاكير حسن رحمن من بنغلاديش، بسيارة السحب الجماهيري، التي قدمتها اللجنة المنظمة، بجانب 15 جائزة أخرى عينية مقدمة من الشركات الراعية للبطولة، والتي جرى السحب عليها عقب المباراة الثانية.