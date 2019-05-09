الأهداف تضع «قصر الإمارات» في صدارة بطولة منصور بن زايد الرمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدر فريقا شركة قصر الإمارات ومدارس الإمارات الوطنية المجموعة الثانية لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تواصلت منافساتها بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة بمشاركة 10 فرق وزعت على مجموعتين.

وقد جاءت صدارة فريق شركة قصر الإمارات ومدارس الإمارات الوطنية لتلك المجموعة بفارق الأهداف بين الفريقين، قبل الظهور الأول لفريق صندوق أبوظبي للتنمية ضمن نفس المجموعة، والذي يلعب بعد غد السبت عند استئناف مباريات البطولة التي تتوقف اليوم وغداً، عندما يقابل فريق مكتب البعثات الذي خسر مباراته الأولى، أول من أمس، أمام فريق مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) بهدفين لهدف واحد بعد مباراة مثيرة تلاعبت بأعصاب عشاق الفريقين في دقائقها الأخيرة، خاصة فريق مدارس الإمارات الذي يعمل للمحافظة على لقب البطولة، وقد سجل لحامل اللقب لاعبه أحمد سمير، فيما سجل هدف فريق البعثات لاحج حبوش.

وفي المباراة الثانية، استطاع فريق شركة قصر الإمارات تحقيق فوزه الأول على حساب فريق شركة طيران الاتحاد بنتيجة 5 -1 ليحلق صاحب الأرض والجمهور في صدارة تلك المجموعة بفارق الأهداف منافساً لفريق مدارس الإمارات قبل مواجهة الفريقين وجهاً لوجه يوم الأحد القادم في ختام مباريات الدور التمهيدي لمنافسات تلك البطولة الرمضانية السنوية، وقد سجل للفريق متصدر المجموعة الثانية جاك بلال ومحمد صابر وخالد أحد وهدفين للاعب هزاع المهيري، فيما سجل هدف طيران الاتحاد محسن محمد.

يذكر بأن المجموعة الأولى للبطولة يتصدرها فريقا مكتب الأمين العام والمراسم الرئاسية برصيد 3 نقاط لكل فريق قبل ظهور فريق دائرة القضاء ضمن نفس المجموعة، والذي لعب مساء أمس أمام فريق مكتب الأمين العام.