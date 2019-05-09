افتتاح النسخة الثالثة من بطولة خالد بن طناف المنهالي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

افتتحت أول من أمس بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية في نسختها الثالثة بملاعب نادي بني ياس الفرعية، بحضور جماهيري كبير، وتميز اليوم الافتتاحي بالعديد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية، وجاءت فقرة الافتتاح الرئيسية بمباراة استعراضية شارك فيها قدامى نجوم الكرة الإماراتية بقيادة فؤاد خليل لاعب منتخبنا السابق ومعتوق سعيد لاعب الوحدة وعبد الله الحمادي حارس مرمى بني ياس السابق ضد فريق كبار السن بالمنطقة، والذي كان لافتا فيه مشاركة عيضة المنهالي البالغ من العمر 88 عاما، والذي أراد التأكيد على أن الرياضة في دولة الإمارات لا تقتصر على الشباب فقط، مع تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.

وعقب مراسم الاحتفال، انطلقت المباريات التنافسية، التي أسفرت عن فوز الاتحاد الرياضي على مياه وكهرباء أبوظبي 3- صفر، وفاز يونيك على إسناد 2- 1 وتغلب فريق تسهيل على قطاع الأمن بنتيجة 2- صفر، ومركز الدكتور فراس لطب الأسنان على سيوف العاصمة 2-1 وتعادل زايد الخير وسالسبوري 2-2 وناشيونال وتيم غولد بدون أهداف.