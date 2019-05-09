ريجيكامب: النصر تفوّق علينا لفرصته في التأهّل

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن النصر السعودي تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الأول في اللقاء الذي جمعه بالوصل أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، بفضل الحافز القوي الذي امتلكه لاعبو «العالمي» ورغبتهم الكبيرة في التأهل لدور الـ 16، وهو حافز أقوى من دوافع لاعبي الوصل.وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل قد ودع دوري أبطال آسيا رسمياً من دور المجموعات بعد خسارته من مضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

رديف النصر

ونفى مدرب الوصل أن يكون فريقه قد واجه رديف النصر، قائلاً: لم نواجه رديف النصر لأن «الراقي» لديه تشكيلة قوية من اللاعبين، ولعبنا ضده في لقاء الذهاب والتي شهدت مشاركة التشكيلة الأساسية للنصر السعودي وتمكنا من هزيمته بهدف نظيف، مشيراً إلى أن هذا هو حال كرة القدم.

وفي رده على سؤال عن التأخر في إجراء التبديلات، قال: تعرض بعض اللاعبين لإصابات طفيفة أثناء المباراة وكان علينا انتظار ردة فعلهم حتى نجري التبديل المناسب ولم نتأخر في إجراء التبديلات لكن بالعكس أرتفع الأداء في الشوط الثاني وقدمنا أداء أفضل من الحصة الأولى، ونجحنا في تقليص الفارق.

واختتم مدرب الوصل حديثه بالقول: أمامنا مباريات صعبة في دوري الخليج العربي ونسعى لاستغلالها في تجهيز الفريق للمستقبل.

ونجح أصحاب الأرض في جعل مهمة الوصل صعبة بعد أن سجلوا هدفين في الشوط الأول عن طريق جوليانو فيكتور «30»، وفهد الجميعة «34»، وزادوا غلتهم في الشوط الثاني بهدف ثالث عن طريق عبد الله آل سالم «56»، وسجل خليل خميس هدف الوصل الوحيد «90».

فوز وحيد

ولم يتمكن «الإمبراطور» سوى من جمع 3 نقاط وضعته في المركز الرابع والأخير حصيلة فوز وحيد على النصر السعودي في لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما خسر في أربع جولات، من: «الزوراء العراقي 0-5، وذوب آهن 1-3، و0-2، والنصر السعودي 1-3، وتنتظره مواجهة في 21 مايو الجاري عندما يحل الزوراء العراقي ضيفاً عليه في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى، وهي مباراة تحصيل حاصل لكلا الفريقين بعد أن ودعا البطولة. وتأهل النصر السعودي رسميا إلى دور الـ 16 بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، إلى جانب ذوب أهن الإيراني الذي خطف بطاقة التأهل الأولى برصيد 11 نقطة.

مبادرة

خصصت إدارة نادي النصر السعودي دخل المباراة لأسرة الفقيد المشجع سلطان مفرح البشري الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.