إسماعيل مطر: الأدوار الإقصائية مختلفة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب إسماعيل مطر نجم وقائد فريق الوحدة، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الوحدة ولوكوموتيف، بناء على اختيار الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن الفوز جاء بمجهود الفريق ككل وثمرة تعاون جميع اللاعبين سواء داخل الملعب أو خارجه، مضيفاً: «علينا الاستعداد جيداً لأن الأدوار الإقصائية لا تعترف بمعايير محددة، بل يملك كل فريق فرصة التأهل عبرها».

وقال: «أشكر المدير الفني وزملائي اللاعبين على ما قدموه في المباراة ومساندتي في الظهور بهذا المستوى في مباراة صعبة وأمام منافس قوي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين من أصحاب الخبرة والعناصر الدولية في منتخب أوزباكستان، فالمنافس لم يكن سهلاً ولكن بفضل توجيهات المدرب نجحنا في الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة للغاية أهلت الفريق للدور الثاني».

وأضاف: «لا يهم أن الوحدة تأهل بعد غياب 12 عاماً، ولكن الأهم هو التأهل في الوقت الحالي وقبل مرحلة من نهاية المجموعة، أعتقد أن الأمر جيد جداً، وبالطبع هو شيء إيجابي ولكن دائماً العبرة بالخواتيم، ونحن نسعى للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الاتحاد السعودي الأخيرة، والتي ستمنح الفريق دفعة معنوية قبل الأدوار الإقصائية».