أحلام الملك.. في يد العميد

المصدر: دبي-العوضي النمر

لقب بطولة دوري الخليج العربي، أصبح على صفيح ساخن، بعد المطاردة الحثيثة من فريق شباب الأهلي، وتضيقه للفارق بينه والشارقة المتصدر من بداية المسابقة إلى 6 نقاط، ما جعل المباريات الثلاث المتبقية على انتهاء منافسات المسابقة، تشعل المنافسة بين الفريقين، وقد أتاح فارق النقاط، الفرصة أمام الكثيرين لإعادة الحسابات مجدداً، ما بين مؤكد على صمود الشارقة وحسمه للقب، وبين وجود بصيص من الأمل لجمهور شباب الأهلي في تعثر منافسهم، وتحقيق فريقهم الفوز في المباريات المتبقية، من أجل نيل اللقب.

أمام هذه التكهنات، يضع «البيان الرياضي» التوقعات المنتظرة لمصير اللقب، الذي أضحى في يد العميد النصراوي، خلال مباراته مع شباب الأهلي يوم غد، فإذا حقق النصر الفوز، أهدى البطولة إلى الملك قبل مباراته أمام الوصل، لينهي الصراع مبكراً، أما في حال فوز شباب الأهلي، فإن الأمل يتجدد له، في حال تعثر منافسه أمام الوصل في اليوم التالي.

المواجهات المباشرة

وأكد مصدر مسؤول في لجنة دوري المحترفين، أنه في حال تعادل الشارقة متصدر بطولة دوري الخليج العربي برصيد 53 نقطة، مع شباب الأهلي وصيف المتصدر برصيد 47 نقطة، في رصيد النقاط، في ختام منافسات المسابقة، سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين لحسم صراع اللقب، والفائز سيكون الشارقة، نظراً لفوزه في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، والفوز في الدور الثاني بهدفين دون مقابل، وبذلك يحسم الملك اللقب لصالحة للمرة السادسة في تاريخه، بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 23 عاماً، وحصد أول لقب في عصر الاحتراف.

3 نقاط للشارقة

وبعيداً عن حسابات المواجهات المباشرة، فإن موقف الشارقة للفوز باللقب، أفضل من منافسه شباب الأهلي، حيث إن الشارقة في حاجة إلى 3 نقاط لحسم اللقب، وفي حال الفوز على الوصل في الجولة 24 يوم السبت المقبل، فإنه يتوج باللقب بشكل رسمي، كما أن فوز النصر على شباب الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما يوم الجمعة، يتوج الشارقة باللقب، قبل أن يلاقي الوصل في اليوم التالي.

والشارقة يتبقى له الوصل يوم السبت، والوحدة يوم 15 بالشارقة، والإمارات يوم 25 برأس الخيمة، والشارقة في حاجة إلى 3 نقاط من تلك المباريات، في حال واصل شباب الأهلي تحقيق الفوز.

أمل شباب الأهلي

بعد النتائج المتميزة لشباب الأهلي في الدور الثاني، ومنافسته القوية لفريق الشارقة على الفوز باللقب، بعد أن ارتفع رصيده إلى 47 نقطة، أصبح أمل الفرسان متوقفاً على خسائر الشارقة للمباريات الثلاث المقبلة، مع تحقيقه الفوز على النصر بعود ميثاء، وبني ياس والفجيرة على ملعب العوير، وبذلك يتقدم الفريق بثلاث نقاط، ويحقق الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

صراع القاع

أما بالنسبة لصراع النجاة من الهبوط، فيكفي فريق الإمارات، والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، الحصول على 6 نقاط من مبارياته الثلاثة المقبلة، أمام ضيفه الجزيرة، ومستضيفه عجمان، وضيفه الشارقة، للحصول على طوق النجاة، بصرف النظر عن نتائج فريقي الفجيرة ودبا الفجيرة، صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر، الأخيرين برصيد 15 و13 نقطة بالترتيب.

أمل أهل الفجيرة

فيما يحتاج دبا الفجيرة والفجيرة، إلى الفوز في جميع مبارياتهما، على أمل تعثر فريق الإمارات، بالخسارة في مباراتين، وينتظر الفجيرة مواجهتا الظفرة وشباب الأهلي، خارج ملعبه، والنصر على ملعبه، ودبا الفجيرة، ينتظره مباراتا العين وبني ياس على ملعبه، واتحاد كلباء خارج ملعبه.

وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات المباشرة، ستكون لصالح فريق الإمارات، والذي فاز على الفجيرة 4-1، وعلى دبا الفجيرة 4-3، بمجموع مباريات الدورين الأول والثاني، ما يعني هبوط دبا الفجيرة، حال خسارته لمباراة، وتعادله في مواجهة ثانية، بينما يتأكد هبوط الفجيرة، حال خسارته لمباراتين، حتى حال خسارة فريق الإمارات لمبارياته الثلاث المقبلة.