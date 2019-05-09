العين يجدد عقد الياباني شيوتاني لموسمين

المصدر: العين ـ البيان الرياضي

أعلنت شركة الكرة بنادي العين، عن تجديد عقد اللاعب الياباني تسوكاسا شيوتاني، لمدة موسمين إضافيين، وأكد محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن قرار تجديد عقد شيوتاني، لمدة موسمين إضافيين مع فريق العين، جاء بالإجماع، حيث اتفقت الآراء على أهمية بقائه واستمراره مع الفريق، قياساً بالأداء المتميز الذي ظل يقدمه طوال فترة تعاقده مع النادي، والتزامه واحترافيته داخل وخارج المستطيل الأخضر، فضلاً عن رغبته في الدفاع عن شعار العين، والاستمرار مع الفريق، كما أعرب اللاعب عن سعادته بالبقاء في العين، نحن كذلك سعداء باستمراره مع الفريق، ونتمنى له وزملائه التوفيق، وتحقيق أهداف النادي المرجوة.

استمرارية

وحول بقية اللاعبين الذين دخلوا فترة الأشهر الستة، ومدى صحة التقارير التي أشارت إلى عدم التجديد مع عامر ومحمد عبد الرحمن، قال: معظم اللاعبين مستمرون مع الفريق، وحتى اللحظة، لا يوجد أي لاعب أبدى رفضه فكرة الاستمرار مع العين، بيد أن هناك من طالب بمساحة للتفكير، وعامر عبد الرحمن، على سبيل المثال، لديه ظروف خاصة، ونسعى إلى استمراره والتمسك به، لأنه أحد الأوراق المهمة، كما أنه نوعية اللاعبين الذين يتطلع أي مدرب إلى ضمه لقائمة خيارته، ولكن في عالم الاحتراف، تبقى الرغبة مهمة جداً في تحديد اتجاه لاعب كرة القدم، إلى جانب التوافق ما بين الأطراف المعنية في المصالح، وذلك إن كان الطرف المعني بالتفاوض مدرباً أو لاعباً، وإن لم يحدث توافق، فإن العين على مر تاريخه، لن يتوقف بالتأكيد على لاعب أو مدرب، وبقية اللاعبين مستمرون إن شاء الله، وإعلان التعاقد مع شيوتاني هو البداية.

حسين الشحات

وحول صحة عودة «الدولي» المصري حسين الشحات إلى العين مجدداً، وفقاً لتقارير إعلامية مصرية، قال: «حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، برغم أن هناك تواصلاً من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي، والمؤكد أن آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي، تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف، ورؤية المدرب، وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق الفنية، وحالياً النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق، لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة، بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب».

وعن حقيقة العروض المقدمة من العين للجزائري عبد الرحمن مزيان، والعراقي مهند علي، قال: «النادي حالياً يمتلك عقود عدد من اللاعبين الأجانب، والبعض عقودهم منتهية، وهناك عدة أسماء مطروحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، ولكن كما ذكرت لكم، أن النادي يعتمد سياسة عدم الاستعجال، حتى تتضح الصورة في ما يتعلق بالقرار الخاص بالمدرب».

وحول موقف النادي من اللاعب السعودي سالم الدوسري، قال: «سالم تم عرضه على العين، غير أن القرار ليس فردياً ولا إدارياً، كما ذكرت لكم، والجانب الفني دائماً هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات، اتساقاً مع استراتيجية النادي، وسيتم عرضه على المدرب، بالإضافة إلى الأسماء المطروحة، وسيتم الاختيار وفقاً للاحتياجات».