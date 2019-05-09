علي البدواوي: نبحث عن مدرب ولن نفرط بوليد عبيد

المصدر: دبي - علي الظاهري

يتواصل العمل في نادي حتا على نار هادئة من أجل رسم خارطة طريق للموسم الكروي المقبل بعد صعود الفريق الأول للكرة إلى دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخ النادي. وتسعى شركة الكرة في النادي إلى ترتيب بعض الأوراق مبكراً ووضع أجندة الموسم الجديد أبرزها تدعيم الجهاز الفني بمدرب جديد مع بقاء المدرب وليد عبيد ضمن طاقم الجهاز الفني للاستفادة من خدماته باعتباره من الكفاءات الوطنية المتميزة وأحد أبرز عوامل النجاح التي قادت إلى الأضواء.

وأكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أنهم في انتظار التقرير النهائي للجنة الفنية في الساعات المقبلة وسيعقد اجتماع إدارة شركة الكرة يليه اجتماع مجلس إدارة النادي لبحث جميع الخطوات المقبلة بشأن مشاركة الفريق الأول في دوري الخليج العربي للمحترفين، مشيراً إلى أن النادي لن يفرط بالمدرب وليد عبيد الذي سيستمر مع طاقم الجهاز الفني وسيكون بمثابة المساعد الأول لمدير الجهاز الفني.

مدرب جديد

وعن هوية المدرب الجديد أو جنسيته، قال البدواوي إن حتا يبحث عن أفضل الخيارات بما يتناسب مع إمكانيات وطموحات الفريق للموسم الجديد، وقال إن عملية البحث ما زالت مستمرة وسيكون التعاقد مع المدرب الجديد ضمن الخطوات الأولى في عملية التحضير لدوري المحترفين، حيث من الضروري أن يتواجد المدرب قبل عملية استقطاب وتدعيم الفريق بعناصر جدد سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو اللاعبين المواطنين، وستكون عملية الاختيار وفق رؤية فنية بحتة بالتشاور بين مدير الجهاز الفني والمدرب وليد عبيد تحت إشراف اللجنة الفنية، سعياً إلى إيجاد أفضل العناصر القادرة على تلبية احتياجات وطموحات الفريق في الموسم الجديد.

ولفت البدواوي إلى أن إدارة النادي حريصة على الإنفاق في الفترة المقبلة بما يتوافق مع الميزانية المالية المحددة، وتحرص اللجنة الفنية وجميع العاملين في النادي على إعداد خطة واضحة لملف الإعداد بما في ذلك المعسكر الخارجي للفريق وملف التعاقدات وغيرها من المتطلبات الأخرى.

موضحاً أن ميزانية نادي حتا تعتبر الأقل على مستوى أندية دبي، مما يشكل تحديا آخر أمام فريق العمل وإدارة النادي لتحقيق أهداف الموسم الجديد والبقاء في دوري المحترفين، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من مختلف الأندية والفرق المشاركة.

مشاركة مميزة

وعن الاستفادة من التجربة الأخيرة لحتا في دوري المحترفين، قال البدواوي إن الفريق حقق مشاركة مميزة في موسم 2016-2017 أثمر عن ذلك البقاء مع الكبار في «الأضواء» إلى جانب الوصول إلى دور الـ 4 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة والخروج من المسابقة الغالية بصعوبة أمام النصر في ربع النهائي.

مغادرة الأجانب

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي حتا إلى أن موسم الثنائي البرازيلي جليمار دا سيلفا ولوان دو سانتوس، انتهى مع الفريق، وسيتناول التقرير الفني في الأيام المقبلة التقييم النهائي للاعبين بصورة أدق وأشمل، منوهاً إلى أن اللجنة الفنية ستحرص على البحث عن أسماء وفق حاجة ومتطلبات الفريق.

وأشاد البدواوي بمجموعة من اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق رحلة الصعود من بينهم الوجوه الصاعدة أبرزهم عمر سعيد وراشد سالم، مؤكداً استمرار اللاعب خلفان محمد إلى جانب اللاعب المقيم النيجيـري فيكتــور نوانيـري.