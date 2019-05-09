للمرة الثانية أحمد خليل «نجم الجولة» الـ 23

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حصد مهاجم شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني أحمد خليل، جائزة «نجم الجولة» الـ 23 من دوري الخليج العربي، التي تنظمها شبكة سبورت فور أوول الإخبارية، عبر صفحاتها الرسمية في إنستغرام. وقام وفد من جائزة سبورت فور أوول للنجوم، بزيارة نادي شباب الأهلي في فرع العوير، مكون من عيسى الخاجة الراعي الرئيس للجائزة، ومعه إيهاب عبد المنعم مدير مركز هانوفر الطبي، أحد رعاة الجائزة، وقاموا بتتويج النجم أحمد خليل بكأس نجم الجولة، الذي حصل عليه للمرة الثانية خلال الموسم، بعد حصوله في الجولة 17 لهذه الجائزة أيضاً.

وعبّر أحمد خليل عن سعادته بحصوله على ثقة الجماهير الذين قاموا بالتصويت لصالحه، ما ساهم في حصوله على الجائزة، وتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الجائزة والجماهير الرياضية، لهذه المبادرة التي تحفز اللاعبين لتقديم الأفضل بشكل مستمر.

يذكر أن نجم «الفرسان»، تمكن من حسم صدارة استفتاء متابعين الشبكة بـ 694 صوتاً، بعد تألقه وإحرازه هدفين لشباب الأهلي، أحداهما ماركة الأرجنتيني ميسي في شباك فريق الظفرة، في إطار منافسات الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليتوج المدفعجي أحمد خليل بكأس سبورت فور أوول، المقدمة من شركة Eaksports لصاحبها عيسى الخاجة.

وجاء نجم نادي الوصل، البرازيلي كايو، في المركز الثاني بـ 417 صوتاً، بينما حل قائد كتيبة «الملك» شاهين عبد الرحمن في المركز الثالث بـ 401، وأسفرت باقي نتائج الاستفتاء، عن وجود سيباستيان تيغالي هداف الوحدة في المركز الرابع بـ 305 أصوات، وصابر خليفة من نادي الإمارات في المركز الخامس بـ 96 صوتاً، فيما حل في المركز السادس محترف اتحاد كلباء، جيوفاني سيو بـ 69 صوتاً، وفي المركز السابع محترف النصر روني بـ 59 صوتاً.