الوحدة.. صانع السعادة في الآسيوية

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

جاء تأهل الوحدة رسمياً، أول من أمس، إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد آل نهيان في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليصبح العنابي صانع السعادة الوحيد للكرة الإماراتية في البطولة القارية لاسيما بعد خروج فريقي العين والوصل.

وابتعد الوحدة بصدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، وحسم تأهله إلى الدور الثاني لأول مرة منذ عام 2007، بعد غياب عن الأدوار الإقصائية لمدة 12 عاماً، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام الاتحاد السعودي يوم 21 مايو الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، فيما ودع لوكوموتيف البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط.

وكان فريق الوصل قد ودع البطولة عقب خسارته أمام مضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-3، ومن قبله خرج العين أيضاً رسمياً من المسابقة في مرحلة المجموعات، بعد خسارته أمام الهلال السعودي 0 - 2.