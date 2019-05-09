حبوش ولاحج صالح.. يا ورد من يشتريك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

باقات الورود وبطاقات الهدايا، هي من تحكم علاقتهما خارج المستطيل الأخضر، الشقيقان حبوش صالح نجم وقائد بني ياس، ولاحج صالح لاعب حتا، تواجها كثيراً في عالم الساحرة المستديرة، ومهما كانت النتيجة ومهما كانت وضعية فريقيهما، تبقى لغة الورود على رأي المطرب محمد عبد الوهاب «يا ورد من يشتريك»، هي المتحدثة الرسمية لتلك العلاقة الرائعة بين نجمين من نجوم الكرة الإماراتية.

آخر باقة ورد أهداها حبوش إلى شقيقه لاحج، جاءت بعد تأهل ناديه حتا إلى دور الأضواء والشهرة، بعد موسم وحيد قضاه الفريق في دوري الهواة، حيث نجح لاحج في كتابة تاريخ للنادي الحتاوي، الذي قاده قبل ثلاثة مواسم لنيل درع الدرجة الأولى، والتأهل للمرة الأولى في دوري الخليج العربي.

وعن تلك العلاقة الطيبة، التي تجمعه بشقيقه النجم الدولي قال لاحج صالح: أجد كل الدعم والمساندة من كافة أفراد أسرتي، ولكن يبقى شقيقي وصديقي حبوش، هو الداعم الأول لي في كافة المواقف، هو ليس بشقيقي فقط، بل أعتبره صديقي المقرب، ويكفي أنه دوماً يكون رفيق السفر في قضاء الإجازة السنوية، ومهما كانت الأمكنة، لا أشعر بحلاوتها إلا في وجود حبوش صالح، خاصة أننا منذ الصغر كنا نلعب بالمراحل السنية في نادي بني ياس.