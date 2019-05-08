رازوفيتش: الفجيرة لن يداوي جراحه في الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن الفجيرة لن يداوي جراحه على حساب فريقه، عندما يلتقيان يوم الجمعة باستاد حمدان بن زايد في الظفرة ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي، ذاكرا انه يحترم "الذئاب" ويرى أنه منافس قوي ويستحق مركزا أفضل من ترتيبه الحالي في الدوري قياسا بالإداء الذي ظل يقدمه طوال الموسم الحالي.

واضاف: منافسنا فريق قوي لديه دوافعه في الانتصار وسيقاتل من أجل النقاط لكننا ايضا نقدم مستويات مقنعة ونحتاج إلى التقدم في جدول الترتيب والعودة إلى سكة الانتصارات ولن نقبل بالخسارة على ملعبنا.

وكشف رازوفيتش عن مواصلة غياب عدد من عناصره الأساسية عن المباراة، مضيفا نفقد مجموعة كبيرة من اللاعبين مثل رومولو، ديجو، إبراهيم سعيد للإصابة، خالد باوزير للمرض، وسلطان السويدي للإيقاف بالإنذارات، أنه غياب مؤثر دون شك ولكن يجب أن نتعامل معه باعتباره جزء من كرة القدم التي تحدث فيها مثل هذه المشاكل، كما أنني اثق في بقية أفراد الفريق وأعتقد أنهم قادرون على العبور بالفريق إلى الفوز.

ترتيب

يحتل الظفرة المركز العاشر في روليت الدوري قبل الجولة 24 برصيد 28 نقطة، والفجيرة في الترتيب قبل الأخير "الثالث عشر" برصيد 15 نقطة.