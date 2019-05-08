الصقور.. الغيابات مسلسل ممل

المصدر: دبي-علي شدهان

ما زال مسلسل الغيابات المؤثرة يعصف بفريق الإمارات الاول لكرة القدم، حتى صار مملا لتعدد حلقاته، وتنوع شخوصه، وكثرة مسمياته طوال مشاركة الصقور في بطولات الموسم الجاري.

وفي احدث حلقات المسلسل الممل، بات في حكم المؤكد انتهاء موسم اثنين من لاعبي التشكيلة الاساسية للصقور، هما احمد مال الله، وخالد عنبر بداعي الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا، بالتوازي مع غياب لاعبين مهمين عن الصقور في مباراته الحاسمة الجمعة المقبل امام ضيفه الجزيرة ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، هما الفرنسي شيخ دياباتي لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفجيرة في الجولة 23 من البطولة، وحارس المرمى الأساسي احمد الشاجي للإصابة، مع شكوك تحوم حول إمكانية مشاركة خالد خميس في مباراة الجمعة نتيجة الإصابة.

وتكتسب مباراة الجمعة امام الجزيرة، أهمية قصوى للصقور الذي يكافح من اجل ضمان البقاء في دوري الخليج العربي، لاسيما بعد فوزه الثمين على مضيفه الفجيرة بهدف دون رد بإمضاء محترفه البرازيلي ماركوس سيلفا في الجولة 23 من البطولة، وارتفاع رصيده الى النقطة 18 في المركز 12 من لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.