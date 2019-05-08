اتحاد كلباء يجهز وجوهاً جديدة لمواجهة بني ياس

المصدر: كلباء-علي الظاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، تحضيراته لمواجهة مضيفه بني ياس بعد غد لحساب الجولة 24 من دوري الخليج العربي.

وكشف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق، عن الاتجاه نحو الدفع بوجوه واعدة وأسماء جديدة من اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في الجولات السابقة، خاصة وأن الجميع متسلح بالحماس الكبير من أجل التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، موضحاً أن الفريق أنهى تدريباته بصورة مثالية ويتطلع إلى تحقيق مزيد من النقاط قبل إسدال الستار على منافسات الدوري.

وأضاف فيفياني في المؤتمر الصحفي، إن الفريق استهل تدريباته بحافز البقاء عبر بوابة بني ياس مع ضرورة عدم انتظار الهدايا من الفرق المنافسة الأخرى، مشدداً على أهمية العودة بنتيجة إيجابية من قلعة السماوي غداً مع احترام أصحاب الأرض.

وأكد فيفياني جاهزية جميع اللاعبين باستثناء عمر الخديم والبرازيلي مايك راموس بسبب الإصابة، متمنياً الشفاء العاجل لمايك راموس الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والعودة إلى الملاعب بصورة أقوى في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعب من الجميع.

وذكر مدرب اتحاد كلباء، أن الفريق بدأ عملية التحضير وإعداد الخطط للموسم القادم وسيتم الاستقرار على متطلبات الفريق بصورة أشمل في الفترة المقبل، متوجهاً بالشكر إلى علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه محمد عبيد اليماحي على الدعم.