العين يجدد عقد لاعبه الياباني شيوتاني لموسمين

المصدر: العين – البيان الرياضي

أعلنت شركة الكرة بنادي العين، عن تجديد عقد اللاعب الياباني تسوكاسا شيوتاني، لمدة موسمين إضافيين.

وقال محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن قرار تجديد عقد اللاعب جاء، قياساً بالأداء المتميز الذي ظل يقدمه طوال فترة تعاقده مع النادي، وأوضح أن معظم اللاعبين اللذين دخول فترة الستة أشهر مستمرون مع الفريق، وحتى اللحظة لا يوجد أي لاعب أبدى رفضه فكرة الاستمرار مع العين، لافتا إلى أن اللاعب عامر عبدالرحمن على سبيل المثال لديه ظروفاً خاصة ونسعى إلى استمراره والتمسك به لأنه أحد الأوراق المهمة .

وحول صحة عودة المصري حسين الشحات إلى العين مجدداً وفقاً لتقارير إعلامية مصرية، قال: “حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، برغم أن هناك تواصلاً من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي، والمؤكد أن آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق الفنية، وعن حقيقة العروض المقدمة من العين للجزائري عبدالرحمن مزيان والعراقي مهند علي، قال: النادي حالياً يمتلك عقود عدد من اللاعبين الأجانب والبعض عقودهم منتهية وهناك عدة أسماء مطروحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم .

الدوسري

وحول موقف النادي من اللاعب السعودي سالم الدوسري، قال: “سالم تم عرضه على العين، غير أن القرار ليس فردياً ولا إدارياً، كما ذكرت لكم، والجانب الفني دائماً هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات، اتساقاً مع استراتيجية النادي وسيتم عرضه على المدرب بالإضافة إلى الأسماء المطروحة وسيتم الاختيار وفقاً للاحتياجات