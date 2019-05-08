أحمد بن محمد يفتتح بطولة ند الشبا الرمضانية

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مساء أمس، النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية التي انطلقت في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

حضر حفل الافتتاح مطر محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، إلى جانب ما يزيد على 6000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، يشاركون في المهرجان الرياضي والرياضات والأنشطة المختلفة التي تستمر فعالياتها حتى 24 من مايو الجاري.